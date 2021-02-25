В Укртелекоме и Киевстаре ответили на требование блокирования Telegram-каналов

В компании Киевстар оценили требование блокирования Telegram-каналов / Голос народу

В компании Киевстар, которая является оператором мобильной связи, прокомментировали решение суда о блокировании доступа к отдельным Телеграм-каналам.

В Киевстаре отмечают отсутствие возможности для операторов осуществить блокирование Телеграм-каналов без блокирования всего мессенджера в целом, пишет Интерфакс-Украина.

"У операторов и провайдеров нет технической возможности осуществлять "выборочную" блокировку отдельных групп, каналов или аккаунтов в социальных сетях, не задевая при этом доступ ко всему интернет-ресурсу", - пояснили в компании.

Кроме того, арест имущественных прав при посещении интернет-ресурса является достаточно спорной юридической конструкцией, уточнили в Киевстаре.

В данном случае компания планирует также предпринять процессуальные действия, предусмотренные законодательством.

В свою очередь в компании Укртелеком отмечают чрезвычайную сложность решения по блокированию отдельных Telegram-каналов и считает уместным предоставить операторам рекомендации по технической реализации таких решений со стороны государственных служб.

Читайте такжеЭксперт объяснил, почему решение о блокировании Telegram-каналов и сайтов не даст результата"Укртелеком ищет техническую возможность выполнения постановления о блокировании определенных Telegram-каналов в соответствии с постановлением суда. В настоящее время примеры успешного выполнения подобных задач нам неизвестны. Это фактически выделение и блокировка определенного информационного потока в середине мессенджера, что является чрезвычайно сложным", - говорится в комментарии компании.

В компании также считают уместным, чтобы соответствующие службы предоставили операторам/провайдерам рекомендации для технической реализации подобных решений при наличии существующих инструментов у операторов, не нарушая при этом права потребителей на доступ к другим каналам и ресурсам этого мессенджера.

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