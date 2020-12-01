В воздухе опасные вещества: киевлян призвали закрыть окна

Киев накрыл смог / facebook.com/viktoria.begal

В Киеве в Днепровском и Дарницком районах столицы в воздухе зафиксированы продукты горения. В КГГА посоветовали жильцам закрыть окна.

Безветренная погода вызывает накопление продуктов горения в воздухе. Речь идет об автомобильных газах, загрязняющих веществах, образующихся в результате работы промышленных предприятий.

В КГГА отметили, что критическая ситуация в двух районах – Днепровском и Дарницком, и дали рекомендации, что делать в таких случаях:

ограничить пребывание на открытом воздухе;

держать окна закрытыми, особенно ночью и рано утром. При открытии окон завешивать форточки увлажненной тканью и периодически ее менять;

включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

увеличить потребление жидкости до 2 – 3 литров в день для взрослых, в частности рекомендуется пить подсоленную и минеральную воду, кисломолочные напитки, соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

Индекс качества воздуха (AQI) и загрязнения атмосферы PM2.5 в Киевской области включил столицу в ТОП-3 самых загрязненных городов региона.

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