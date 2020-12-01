В воздухе опасные вещества: киевлян призвали закрыть окна

В двух районах Киева зафиксировали значительное превышение загрязнения воздуха.
В Киеве в Днепровском и Дарницком районах столицы в воздухе зафиксированы продукты горения. В КГГА посоветовали жильцам закрыть окна.
Безветренная погода вызывает накопление продуктов горения в воздухе. Речь идет об автомобильных газах, загрязняющих веществах, образующихся в результате работы промышленных предприятий.
В КГГА отметили, что критическая ситуация в двух районах – Днепровском и Дарницком, и дали рекомендации, что делать в таких случаях:
- ограничить пребывание на открытом воздухе;
- держать окна закрытыми, особенно ночью и рано утром. При открытии окон завешивать форточки увлажненной тканью и периодически ее менять;
- включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
- проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
- увеличить потребление жидкости до 2 – 3 литров в день для взрослых, в частности рекомендуется пить подсоленную и минеральную воду, кисломолочные напитки, соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.
Индекс качества воздуха (AQI) и загрязнения атмосферы PM2.5 в Киевской области включил столицу в ТОП-3 самых загрязненных городов региона.
Грязный воздух в Киеве - о чем ранее сообщал Главред:
- Медики говорят, что главной причиной грязного воздуха в Киеве является автотранспорт и вечные пробки. Особенно критическая ситуация всегда в центре города - окна открывать не стоит.
- Эксперты ВОЗ выяснили, как влияет грязный воздух на распространения коронавируса.
Автор: Мария Тупик