В ВСУ опровергли информацию насчет уничтожения ракеты Кинжал комплексом Patriot

Информация, распространенная Defence Express, не соответствует действительности, подчеркнул Юрий Игнат.

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Юрий Игнат прокомментировал заявления о работе ПВО Украины / Фото: facebook.com/kpszsu, Википедия

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины отреагировали на информацию СМИ о том, что украинские защитники якобы сбили гиперзвуковую крылатую ракету РФ Кинжал.

Как заявил Суспільному спикер ВС ВСУ Юрий Игнат, информация, распространенная изданием Defence Express, не соответствует действительности.

При этом он также дезавуировал заявление главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко, который ранее говорил о применении оккупантами баллистических ракет 4 мая.

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"Я уже опроверг тысячу раз, вы должны это видеть вчера. Была вероятность применения, но баллистических ракет не зафиксировано. То, что там рассказывают некоторые главы военных администраций, они уже получили за это", — сказал Игнат.

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Позже в Воздушных Силах отказались от комментариев и посоветовали обращаться за "дополнительной актуальной, оперативной и достоверной информацией, которую использует враг в войне против Украины", в КГВА и Defence Express.

Ракетные атаки РФ

Напомним, ночью 1 мая по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетного удара российских оккупантов.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что работали силы украинской ПВО.

В Киевской ГВА также подтвердили работу сил ПВО. В общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555.

Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожены 15.

Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о погибших и раненых в Днепре, Умани и Украинке в результате вражеского обстрела в ночь на пятницу.

"Днепр, Умань и Украинка (Киевская область). Жилые дома снова поражены российскими ракетами", – написал он. По его словам, в Умани две ракеты повредили три многоэтажки.

Утром в пятницу, 28 апреля, Вооруженные силы Украины сбили 21 из 23 вражеских крылатых ракет, а также 2 БПЛА, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

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