В Запорожье депутаты пошли стенка на стенку во время избрания главы облсовета

В Запорожском облсовете произошла драка депутатов / zor.gov.ua

В Запорожье голосование новоизбранных депутатов на выборах главы областного совета закончились столкновениями прямо в сессионном зале.

Процедура затянулась далеко за полночь, при этом депутаты обвиняли друг друга в фальсификациях, сообщает Интерфакс-Украина.

На пост главы Запорожского областного совета были выдвинуты две кандидатуры – нынешний глава Запорожской областной государственной администрации Виталий Боговин - от партии Слуга народа, а также Геннадий Шевченко – от партии Єднання Владимира Буряка – мэра Запорожья.

По словам ряда депутатов Запорожского обсовета, перед голосованием возникла "негласная коалиция", созданная представителями Слуги народа, Оппоблока и Батькивщины, которые пытались избрать главой облсовета нынешнего главу Запорожской ОГА Боговина".

В то же время кандидатура Боговина не набрала нужного количества голосов: из 84 депутатов за него проголосовало 40.

Как отметил на своей странице в Facebook от Европейской солидарности Игорь Артюшенко, в Запорожском обсовете произошло "нечестное поражение".

Читайте также​Слуга народа после драки возглавил Киевский облсовет​"Да, депутаты в бюллетенях не ставили "плюсики" или "галочки", а свои номера! Больше того, когда они поняли, что нечестно проиграли - кандидат от Слуг набрал 40 голосов (необходимый минимум 43) - пытались вынести бюллетени из зала. Но им это не удалось. Бюллетени были возвращены. На призывы депутатов огласить результатов голосования они отказались , а счетная комиссия банально убежала из зала вместе с главой ОГА. В областном совете бывало всякое. Но такого позора еще не было", - написал Артюшенко.

В работе сессии Запорожского областного совета объявлен перерыв до 14:00 15 декабря. Запорожские депутаты обратились в полицию с требованием дать правовую оценку происходящему и возбудить уголовное производство.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сумах на первой сессии райсовета депутаты устроили драку из-за выборов председателя и его заместителя.

Депутаты начали выяснять отношения прямо в зале заседаний с применением физической силы. В итоге в зал зашли полицейские в касках для обеспечения порядка.