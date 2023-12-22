"Важный день": Зеленский рассказал о сбитых российских Су-34

Украинские военные сбили сразу три бомбардировщика Су-34 на южном направлении.

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Зеленский прокомментировал сбитие российских Су-34 / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Офис президента

Украинские военные уничтожили сразу 3 российских бомбардировщика Су-34. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на это событие в своем видеообращении.

Он обещает, что ни один российский убийца не окажется безнаказанным. Зеленский назвал этот день очень важным.

"Важный день. Спасибо нашим воинам, которые уничтожили сразу три российских "сушки". На Южном направлении – на нашей Херсонщине. Результат наших Воздушных сил и непосредственно Одесской зенитной ракетной бригады. Спасибо вам, ребята! И пусть каждый российский летчик точно знает, что будет наш ответ каждому российскому убийце – ни один из них не останется безнаказанным", — сказал Зеленский.

видео дня

Уничтожение Су-34 РФ

Напомним, что ВСУ сбили сразу три российских истребителя Су-34 на юге. Защитникам Украины удалось уничтожить три вражеских истребителя-бомбардировщика Су-34 на южном направлении.

Позднее в ГУР раскрыли неожиданные детали уничтожения трех Су-34 РФ. В результате уничтожения российских самолетов, также ликвидированы и несколько оккупантов РФ.

В то же время появились новые подробности сбития трех российских военных самолетов. Оккупанты считают, что Украина задействовала на передовой ЗРК Patriot.

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