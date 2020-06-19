Рада назначила нового министра экологии

Роман Абрамовский стал министром экологии/ Фото: alanik.com.ua

В пятницу, 19 июня, Верховная Рада поддержала кандидатуру Романа Абрамовского на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

За такое решение проголосовали 264 народных депутата.

Абрамовский заявил, что в ближайшее время представит пошаговый план работы экологического блока и план его реализации.

"В экологической политике много вызовов. Я четко знаю, что нужно делать, чтобы ликвидировать последствия промышленное загрязнение, адаптироваться или предотвращать изменения климата, много вопросов в обращении с отходами", - заявил он.

Отметим, в 2015 году Роман Абрамовский несколько месяцев был заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В 2019 году стал заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды.

Напомним, 4 июня Верховная Рада Украины назначила народного депутата из фракции партии Слуга народа Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики.