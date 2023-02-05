Весной Украина получит ПВО SAMP-T, военные уже отправились на учения

Украинские военные отправились за границу для обучения на комплексах SAMP-T. Куда именно они поехали, не сообщается.

ЗРК SAMP-T Украине предоставят Франция и Италия / Фото Википедия

Подразделения зенитных ракетных войск отправились на учения с системами ПВО/ПРО SAMP/T - Mamba, которые Украина должна получить весной от Франции и Италии. Об этом заявил командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук.

Куда именно украинские военные поехали на обучение, не уточняется, передает пресс-служба Воздушных сил

"Спасибо Правительствам Франции и Италии за принятое решение о предоставлении систем ПВО/ПРО SAMP/T-Mamba, для защиты Украины от ракетного террора России и усиления системы противовоздушной обороны государства. Немедленно принял решение о командировке необходимого количества подразделений зенитных ракетных войск на учения. И они уже в пути", - сказал Олещук.

"Ждем наших специалистов с нетерпением, потому что весной они вернутся в Украину не с пустыми руками, а со знаниями, умениями и самими комплексами SAMP/T-Mamba", - добавил он.

ПВО SAMP / T-Mamba - что это такое Система "земля-воздух" среднего радиуса действия Mamba (от фр. Famille de Sol-Air Futurs Sol-Air Moyenne-Portée / Terrestre) – наземная система, предназначенная для защиты территории от обычных воздушных угроз, таких как самолеты или крылатые ракеты. Это это единственная европейская оборонная система с противобаллистической способностью. Зенитный ракетный комплекс разработан европейским консорциумом Eurosam, образованным MBDA Italy, MBDA France и Thales. SAMP-T предназначен для противовоздушной защиты механизированных подразделений, а также противовоздушного прикрытия важных стационарных объектов от массированного приступа широкого класса воздушных целей. SAMP/T может уничтожать вражеские самолеты на дальности от 3 км до 100 км и баллистические ракеты на дальности от 3 км до 25 км, высота поражения – до 25 км. Все 8 ракет Aster-30, содержащиеся на одной пусковой установке, могут быть отстреляны в одном залпе за 10 секунд.

Как сообщал Главред, 4 февраля министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция и Италия передадут Украине современную противоракетную систему ЗРК SAMP-T Mamba. Ее планируют доставить весной этого года.

Вместе с комплексом противовоздушной обороны SAMP-T Украина получит 700 зенитных ракет. Такое решение было принято Италией и Францией, которые готовятся передать Украине комплекс ПВО.

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