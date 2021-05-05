Ветеран АТО, который участвовал в беспорядках под ОП, оштрафован и лишен ордена

Владислав Гранецкий-Стафийчук оштрафован, у него решили отобрать орден Богдана Хмельницкого III степени / Скриншот

Ветеран Антитеррористической операции на Донбассе Владислав Гранецкий-Стафийчук (Влад Сорд) незаконно хранил у себя государственную награду – орден Богдана Хмельницкого III степени.

Винницкий горсуд признал ветерана АТО виновным по ч. 1 ст. 186-1 Кодекс Украины об административных правонарушениях – это незаконные действия в отношении госнаград, говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Стало известно, что орден Богдана Хмельницкого III степени Гранецкому-Стафийчуку не присуждали.

За нарушение закона Влада Сорда наказали штрафом в сумме 1 275 гривен. Также с ветерана АТО решили стянуть судовой сбор в сумме 454 гривны. Орден Богдана Хмельницкого решили конфисковать.

Владислав Гранецкий-Стафийчук оказался в центре внимания после того, как был задержан за участие в беспорядках в Киеве под Офисом президента Владимира Зеленского на ул. Банковой, которые произошли 20 марта.

Гранецкого-Стафийчука обвинили в хулиганстве. СМИ узнали, что у него есть орден Богдана Хмельницкого. Сам Влад Сорд утверждал, что получил награду после того, как был травмирован во время боевых действий.

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