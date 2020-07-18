Опасные инфекции в водоемах: Ляшко рассказал, как уберечься от вирусов на отдыхе

Украинцы на отдыхе рискуют подцепить множество инфекций. Во избежание такого развития событий нужно соблюдать ряд профилактических мер, которые помогут уберечься от различных вирусов во время купания в водоемах.
Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, украинцы должны придерживаться норм безопасности, чтобы отдых не закончился лечением в инфекционном стационаре. Существуют опасные инфекции, которые можно подцепить, купаясь в водоемах.
"Лямблиоз, лептоспироз, ротавирус, гепатит А, холера, шигеллез, сальмонеллез, и даже брюшной тиф", - отмечает Ляшко.Читайте такжеКоронавирус "меняет маски": ученые сделали тревожное открытие
Чтобы не допустить возможного заражения вирусной инфекцией, утверждает замглавы Минздрава, нужно тщательно выбирать водоем и место для отдыха, не заходить в воду при повреждениях кожи, не глотать воду из водоемов, не купаться с животными и не отдыхать в местах, где это делать запрещено.
Как безопасно отдохнуть у водоема
- Отдыхать только на разрешенных пляжах
- Не пить воду из водоемов
- Не мыть овощи и фрукты в водоемах
- Не купаться при повреждениях кожи
- Не купаться после ОРВИ или при ОРВИ
- Не глотать воду из водоемов
- Не пить спиртных напитков и не купаться в состоянии алкогольного опьянения
- Не купаться с домашними животными
- Не купаться в местах, где это делать запрещено
Как утверждает врач, симптомы возможного заражения вирусной инфекцией могут проявиться сразу или же через несколько дней. В некоторых случаях – через пару недель.
Опасные симптомы
- Зуд
- Сыпь на коже
- Сыпь на коже и слизистых
- Выделения из половых органов
- Диспепсические расстройства
- Повышенная температура
Ляшко подчеркнул, что в случае обнаружения таких симптомов нужно в срочном порядке обращаться к врачу.
Ранее Виктор Ляшко рассказал, когда коронавирусная угроза начнет свирепствовать в Украине. Согласно ожиданиям Минздрава, на территории страны прогнозируется увеличение количества заболевших COVID-19.