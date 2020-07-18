Опасные инфекции в водоемах: Ляшко рассказал, как уберечься от вирусов на отдыхе

Ляшко советует украинцам соблюдать профилактические меры / УНИАН

Украинцы на отдыхе рискуют подцепить множество инфекций. Во избежание такого развития событий нужно соблюдать ряд профилактических мер, которые помогут уберечься от различных вирусов во время купания в водоемах.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, украинцы должны придерживаться норм безопасности, чтобы отдых не закончился лечением в инфекционном стационаре. Существуют опасные инфекции, которые можно подцепить, купаясь в водоемах.

"Лямблиоз, лептоспироз, ротавирус, гепатит А, холера, шигеллез, сальмонеллез, и даже брюшной тиф", - отмечает Ляшко.Читайте такжеКоронавирус "меняет маски": ученые сделали тревожное открытие

Чтобы не допустить возможного заражения вирусной инфекцией, утверждает замглавы Минздрава, нужно тщательно выбирать водоем и место для отдыха, не заходить в воду при повреждениях кожи, не глотать воду из водоемов, не купаться с животными и не отдыхать в местах, где это делать запрещено.

Как безопасно отдохнуть у водоема

Отдыхать только на разрешенных пляжах

Не пить воду из водоемов

Не мыть овощи и фрукты в водоемах

Не купаться при повреждениях кожи

Не купаться после ОРВИ или при ОРВИ

Не глотать воду из водоемов

Не пить спиртных напитков и не купаться в состоянии алкогольного опьянения

Не купаться с домашними животными

Не купаться в местах, где это делать запрещено

Как утверждает врач, симптомы возможного заражения вирусной инфекцией могут проявиться сразу или же через несколько дней. В некоторых случаях – через пару недель.

Опасные симптомы

Зуд

Сыпь на коже

Сыпь на коже и слизистых

Выделения из половых органов

Диспепсические расстройства

Повышенная температура

Ляшко подчеркнул, что в случае обнаружения таких симптомов нужно в срочном порядке обращаться к врачу.

Ранее Виктор Ляшко рассказал, когда коронавирусная угроза начнет свирепствовать в Украине. Согласно ожиданиям Минздрава, на территории страны прогнозируется увеличение количества заболевших COVID-19.