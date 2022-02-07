"Вкусная рыбка": в Буче рыбак угостил своим уловом дикую лису

На обнародованных фотографиях видно, как животное лакомится окунями.
В городе Буча под Киевом произошел необычный случай - рыбак угостил своим уловом дикую лису, которая пришла понаблюдать за ловлей рыбы, говорится в сообщении Бучанского городского совета.
На обнародованных фотографиях видно, как животное лакомится окунями.
"Вкусная рыбалка, если окуни клюют", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось о том, что 22-лений житель Львова Назар Боженко победил в чемпионате по рыбной ловле, который недавно состоялся в Болгарии. Участники чемпионата по ловле рыбы спиннингом с берега, которые проходили на горной реке Вачер, соревновались не только за количество улова, но и правильность этой процедуры.
Ранее Главред писал о том, что в Днепре рыбаку Александру Громадскому удалось поймать гигантского "сома-людоеда" весом около 50 килограмм.
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