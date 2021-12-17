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Рыба его мечты: в Днепре мужчина выловил 50-килограммового сома-"людоеда"

17 декабря 2021, 09:11
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Мужчина особо отметил, что сперва выстрелил в сома с помощью гарпуна. После чего гигантская рыба начала тянуть его на глубину - в речные холодные волны.

Сом
в Днепре мужчина выловил 50-килограммового сома-"людоеда" / facebook.com/alexandr.gromadskiy

В Днепре рыбаку Александру Громадскому удалось поймать гигантского "сома-людоеда" весом около 50 килограмм. Фотографии улова он выложил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Монстра каждый день не встретишь, поэтому приходится часто предпринимать попытки, вот и в этот раз я отправился на подводную охоту в пределах городских пляжей, пока закрыт купальный сезон", — рассказал рыбак.

Мужчина добавил, что выстрелил в сома с помощью гарпуна, после чего тот начал тянуть его на глубину. Когда рыбак пытался справиться с сомом, то рыба в ответ схватила его за одну из ласт. И та немедленно лопнула.

"Не вдаваясь в подробности, скажу, что встретить "сома-людоеда" удалось на углублении, которое начиналось именно за кромкой купальной зоны", — рассказал он.


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Напомним, ранее сообщалось о том, что 22-лений житель Львова Назар Боженко победил в чемпионате по рыбной ловле, который недавно состоялся в Болгарии.

Участники чемпионата по ловле рыбы спиннингом с берега, которые проходили на горной реке Вачер, соревновались не только за количество улова, но и правильность этой процедуры.

В целом, украинские рыбаки победили в общекомандном зачете, а Боженко стал абсолютным чемпионом мира по ловле форели.

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