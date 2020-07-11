Зеленский предложил снять ограничения зарплат госчиновников

Владимир Зеленский / УНИАН

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента на 13 июля.

Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.

"В связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады: созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады девятого созыва на 14:00 13 июля 2020 года", - говорится в распоряжении.

На заседании, в частности, предполагается рассмотрение проекта закона о внесении изменения в статью 29 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно срока действия ограничений при начислении заработной платы (№ 3708, 3708-1).

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Народным депутатам предлагают проголосовать за то, чтобы указанное ограничение действовало не более трех месяцев со дня применения этой нормы.

Напомним, верхнюю границу для заработных плат чиновников ввели 13 апреля, поэтому в случае одобрения парламентом 13 июля срок действия ограничения должен завершиться.