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Зеленский требует пожизненное за смертельные ДТП подшофе

В ДТП в Украине погибает больше людей, чем на войне, подчеркнул президент.

13 июля 2020, 20:16
Зеленский
Владимир Зеленский отреагировал на жуткое ДТП под Киевом / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости более жесткой уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии, в случае гибели людей в результате дорожно-транспортного происшествия.

Об этом он подчеркнул во время встречи с Кабинетом министров, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам президента, в целом за первое полугодие 2020 году на дорогах Украины погибло почти 1,5 тыс. человек. "В ДТП в Украине погибает больше людей, согласно статистике, чем на войне. Такое количество может даже сравниться с любой эпидемией", - добавил Зеленский.

Президент отметил, что действующие законы, решения и стратегии ничего не решили и радикально не изменили ситуацию на дорогах.

"Бездействие и безответственность - эти два слова характеризуют отношение власти на всех уровнях к этой проблеме ... Вчерашнее ужасное ДТП - это прямое следствие того, что люди не осознают ответственности, когда навеселе садятся за руль", - подчеркнул глава государства. По его словам, безопасность дорожного движения должна становится приоритетом номер один для президента, правительства, руководителей ОГА, мэров и председателей ОТО.

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По мнению Зеленского, поскольку действующие штрафы не имеют соответствующего сдерживающего эффекта для водителей, садящихся за руль навеселе, нужно увеличить их в 5-10 раз (если нарушение правил незначительное). В случае, если пьяный водитель спровоцировал ДТП, которое привело к человеческим жертвам, должна быть введена более суровая уголовная ответственность.

"Если вождение в пьяном повлекло гибель - срок наказания должен быть увеличен. Возможно, до пожизненного заключения. Я - за максимальную криминализацию этих преступлений. Жестко и надолго. И с максимальным оглаской ... И чтобы ни один суд не думал кого-то "отмазать", - заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что ждет всех должностных лиц, которые отвечают за этот вопрос, с отчетами и конкретными результатами. Президент также поручил премьер-министру в течение недели подготовить реальные предложения и сформировать план мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Напомним, 12 июля под Киевом на Старообуховской трассе автомобиль Mercedes врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter, а потом вылетел на встречку и столкнулся с Hyundai.

В результате аварии погибла целая семья – муж и жена, 8-летняя девочка и 10-летний мальчик. Выжил 12-летний ребенок, он находился в тяжелом состоянии.

Владимир Зеленский ДТП пожизненное заключение пьяные
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