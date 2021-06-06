Внезапная смерть посла в Таиланде: прах дипломата доставили в Украину

В течение всей недели в буддистском храме Wat Thep Sirinthrawat Ratchaworawihan происходила похоронная церемония.
Таиланд передал посольству Украины в Таиланде прах бывшего посла Андрея Бешты. Он умер 30 мая, сообщает посольство Украины в Таиланде в Facebook.
В течение всей недели в буддистском храме Wat Thep Sirinthrawat Ratchaworawihan происходила похоронная церемония.
"Сегодня утром тайская сторона передала посольству Украины в королевстве Таиланд прах посла Андрея Бешты", - указано в сообщении.
Напомним, в Таиланде рассказали о причине смерти бывшего посла Украины Андрея Бешты. Это был сердечный приступ.
Тест на коронавирус оказался отрицательным. По данным областного управления по связям с общественностью, Бешта умер на острове Ко Липе на юге Таиланда в минувшее воскресенье утром.
Смерть Андрея Бешты:
- В ночь на 30 мая в Таиланде умер посол Украины Андрей Бешта. С 2017 года он был также послом Украины в Лаосе и Мьянме по совместительству.
- Бешта был освобожден от должности посла в апреле и уже готовился к возвращению в Украину из Таиланда. Экс-посол был женат, у него осталось трое детей.
- По данным полиции Таиланда, признаков насильственной смерти посла Украины в Таиланде Андрея Бешты не обнаружено.
- Сообщается, что Андрея Бешту нашли мертвым около 5:30 утра 30 мая в его гостиничном номере на острове Ко-Липе.
- Сын дипломата Остап рассказал следователям, что его отец чувствовал себя хорошо перед тем, как лечь спать 29 мая около 23:00 по местному времени. Однако, по его словам, он проснулся в 4:30 утра из-за рвоты, а затем потерял сознание.
- Полиция предполагает, что, возможно, смерть посла наступила в результате сердечной недостаточности.
Автор: Екатерина Трохимчук