Внезапная смерть посла в Таиланде: прах дипломата доставили в Украину

Прах посла доставили в Украину / Facebook/ukr.embassy.thailand/

Таиланд передал посольству Украины в Таиланде прах бывшего посла Андрея Бешты. Он умер 30 мая, сообщает посольство Украины в Таиланде в Facebook.

В течение всей недели в буддистском храме Wat Thep Sirinthrawat Ratchaworawihan происходила похоронная церемония.

"Сегодня утром тайская сторона передала посольству Украины в королевстве Таиланд прах посла Андрея Бешты", - указано в сообщении.

Напомним, в Таиланде рассказали о причине смерти бывшего посла Украины Андрея Бешты. Это был сердечный приступ.

Тест на коронавирус оказался отрицательным. По данным областного управления по связям с общественностью, Бешта умер на острове Ко Липе на юге Таиланда в минувшее воскресенье утром.

Смерть Андрея Бешты: