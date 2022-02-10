Внезапно умерла невестка Геннадия Кернеса

Яна Кернес, жена старшего сына Геннадия Кернеса Кирилла, умерла после продолжительной болезни.
Старший сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилл сообщил о смерти жены.
"Любимая, Ты стремительной кометой пронеслась через мою жизнь. Оставив по себе две яркие звезды - наших замечательных детей. Ты согревала и вдохновляла меня прекрасных 16 лет. Ты была моей величайшей мечтой и страстной любовью. Это горькое слово - была", - сообщил Кирилл Кернес в Facebook.
Из контекста поста становится понятно, что причиной смерти стала болезнь.
"Мне все казалось, что я способен преклонить небо для тебя. И что вместе мы преодолеем это чудовище-болезнь. И опять большое счастье будет общим, одно на двоих. Но нет. Судьба совсем другое начертила для нас. Я всегда буду помнить нашу первую встречу. Твоя улыбка, тепло твоих глаз будут продолжаться в наших детях, добавляя мне сил идти дальше. Яна, родная моя, спасибо тебе за каждую минуту вместе", — написал сын Геннадия Кернеса.
Смерть Геннадия Кернеса
Напомним, экс-мэр Харькова Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря 2020 года в берлинской клинике Шарите. О смерти политика сообщил его друг Павел Фукс.
Харьковский градоначальник проходил лечение от последствий коронавируса, серьезно повлиявших на его здоровье.
Похороны Кернеса состоялись 23 декабря. В церемонии прощания с Кернесом в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета приняли участие около 110 тысяч жителей города.
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