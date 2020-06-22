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В Украине разрешили провести ВНО: названы даты

Допуск к тестированию будет произведен согласно рекомендаций главного санврача.

22 июня 2020, 17:39
ВНО
ВНО состоится с 25 июня по 17 июля / УНИАН

В Украине выпускники средних школ смогут сдать внешнее независимое тестирование с 25 июня по 17 июля.

Сегодня Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение: эпидемиологическая ситуация позволяет провести ВНО в запланированные сроки — с 25 июня по 17 июля. В то же время Министерство образования и науки Украины, Украинский и региональные центры оценивания качества образования, пункты тестирования готовы провести ВНО-2020 в безопасных условиях в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача Украины", — говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Решение утвердила Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По нормам, допуск к тестированию будет происходить согласно рекомендациям главного санитарного врача:

  • температура тела не выше 37,2 градусов;

  • отсутствие признаков респираторных заболеваний;

  • наличие маски или респиратора.

Также Госпотребслужба будет контролировать требования к пунктам тестирования:

  • расстояние между участниками не менее 1,2 м;

  • масочный режим;

  • наличие антисептиков;

  • дезинфекция помещений;

  • организованная утилизация использованных масок;

  • больше времени для входа;

  • промежутки времени для входа различных участников;

  • правильная организация очередей с дистанцией;

  • сопровождение медиков и Национальной полиции;

  • привлечение инструкторов не из групп риска.

Как ранее сообщалось, нардепы украинского парламента IX созыва приняли за основу и в целом законопроект, который был подан президентом Владимиром Зеленским. Согласно документу, выпускники украинских школ в 2020-м будут проходить государственную итоговую аттестацию в добровольном порядке.

Напомним, ранее 13 июня 2020 года Кабмин запретил проведение пробного ВНО по причине пандемии коронавируса. В Минздраве также не исключали полный перенос ВНО-2020.

ВНО новости Украины школа тестирование
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