Во Франции пояснили реализацию формулы Штайнмайера по Донбассу

Участники переговоров обсудили изменение законодательства.
Все договоренности, достигнутые в прошлом году во время саммита в "нормандском формате", прорабатываются дипломатами из Франции и Германии.
Как информирует Европейская правда, такое заявление сделал представитель МИД Франции.
По словам дипломата, в декабре участники переговоров согласились с необходимостью включения в законодательство Украины т.н. формулы Штайнмайера. Последняя регламентирует вступление в силу закона об особом порядке местного самоуправления ОРДЛО.
Представитель Франции подчеркнул, что 12 декабря прошлого года Украина продлила действие соответствующего закона и показать стремление всесторонне соблюдать Минские соглашения. Он уточнил, что с тех пор в Трехсторонней контактной группе под эгидой ОБСЕ продолжаются споры об интеграции формулы Штайнмайера в украинское законодательство.
Читайте такжеУкраина согласна на "формулу Штайнмайера": у Кравчука сделали заявление"Франция вместе с Германией продолжает свои усилия в рамках нормандского формата, чтобы заставить стороны выполнить обязательства, взятые на Парижском саммите, с целью достижения прогресса в направлении установления справедливого и устойчивого мира на востоке Украины", — резюмировал он.
Конфликт России и Украины на Донбассе
Киев на уровне ТКГ предложил новый план действий по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе. Согласно инициативе, российские войска должны быть выведены из ОРДЛО, после чего там могут быть проведены выборы уже в марте 2021 года.
Украинская делегация обратилась к российской стороне с просьбой разблокировать работу подгрупп контактной группы с целью освобождения пленных по формуле всех на всех до новогодних праздников.
Глава делегации Киева Леонид Кравчук заявил, что Россия и Украина не могут договориться по Донбассу из-за заложенного в Минских соглашений механизма, согласно которому стороны не могут найти консенсус по вопросам очередности проведения выборов и возвращения границы под контроль Киева.
В Кремле подчеркивают, что сначала в ОРДЛО должны пройти выборы, после чего российская сторона может вернуть Украине контроль над захваченной украинско-российской границей.