Во Франции пояснили реализацию формулы Штайнмайера по Донбассу

Во Франции рассказали об имплементации договоренностей о формуле Штайнмайера по Донбассу / pxhere.com

Все договоренности, достигнутые в прошлом году во время саммита в "нормандском формате", прорабатываются дипломатами из Франции и Германии.

Как информирует Европейская правда, такое заявление сделал представитель МИД Франции.

По словам дипломата, в декабре участники переговоров согласились с необходимостью включения в законодательство Украины т.н. формулы Штайнмайера. Последняя регламентирует вступление в силу закона об особом порядке местного самоуправления ОРДЛО.

Представитель Франции подчеркнул, что 12 декабря прошлого года Украина продлила действие соответствующего закона и показать стремление всесторонне соблюдать Минские соглашения. Он уточнил, что с тех пор в Трехсторонней контактной группе под эгидой ОБСЕ продолжаются споры об интеграции формулы Штайнмайера в украинское законодательство.

Читайте такжеУкраина согласна на "формулу Штайнмайера": у Кравчука сделали заявление"Франция вместе с Германией продолжает свои усилия в рамках нормандского формата, чтобы заставить стороны выполнить обязательства, взятые на Парижском саммите, с целью достижения прогресса в направлении установления справедливого и устойчивого мира на востоке Украины", — резюмировал он.

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