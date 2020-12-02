Во Львове решили, будут ли проводить массовые гулянья на Рождество

Из-за пандемии опасного коронавируса город решил отказаться от массовых мероприятий.
Власти Львова отказались от проведения массовых мероприятий во время празднования Рождества и Нового года. В то же время, небольшие праздники не отменены.
Как сообщил заместитель мэра Львова по вопросам развития Андрей Москаленко, решение о проведении рождественской ярмарки еще не принято.
"Город откажется от проведения масштабных событий, как это было раньше, и призываем различные организации также отказаться от крупных мероприятий. Зато главный акцент будет на проведении меньших мероприятий, небольших локациях, которые все равно позволят людям почувствовать дух Рождества. Речь идет об установлении рождественской шопки, Дидуха, и тому подобное", - сказал Москаленко.
Карантин выходного дня – о чем сообщалось ранее:
- 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что правительство рассматривает варианты ужесточения противоэпидемиологических мероприятий. Среди них - карантин на Новый год и Рождество. Однако на данный момент в Украине продолжит действовать карантин выходного дня.
- 13 ноября известный украинский врач Евгений Комаровский прокомментировал решение местных властей не вводить карантин выходного дня. По его мнению, чиновники стоят перед сложным выбором.
- 11 ноября мэр Львова выступил против введения карантина выходного дня в городе. Садовой призвал владельцев заведений общественного питания избегать проведения массовых мероприятий и заявил, что городские власти не будут выполнять решение правительства о карантине выходного дня.
Автор: Екатерина Трохимчук