Во Львове решили, будут ли проводить массовые гулянья на Рождество

Львов отказался от празднования Нового года / 1zoom.ru

Власти Львова отказались от проведения массовых мероприятий во время празднования Рождества и Нового года. В то же время, небольшие праздники не отменены.

Как сообщил заместитель мэра Львова по вопросам развития Андрей Москаленко, решение о проведении рождественской ярмарки еще не принято.

"Город откажется от проведения масштабных событий, как это было раньше, и призываем различные организации также отказаться от крупных мероприятий. Зато главный акцент будет на проведении меньших мероприятий, небольших локациях, которые все равно позволят людям почувствовать дух Рождества. Речь идет об установлении рождественской шопки, Дидуха, и тому подобное", - сказал Москаленко.

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