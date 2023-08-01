Во Львове суд наказал парня, который на всю громкость в джипе слушал Лепса

Во Львове наказали Лукьяна Зайцева за агрессивное поведение в отношении журналиста, сделавшего ему замечания по поводу песни певца-путиниста Лепса.

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Галицкий райсуд назначил Лукьяну Зайцеву штраф за скандал из-за песни Лепса / коллаж Главред, скриншоты из видео

Во Львове суд оштрафовал юного одессита Лукьяна Зайцева за мелкое хулиганство. Об этом сообщает портал Zaxid.

В мае юноша набросился с кулаками на журналиста, сделавшего ему замечание за то, что одессит с приятелями на полную громкость слушали из своего джипа Range Rover песню артиста-путиниста Григория Лепса.

20-летнего Зайцева признали виновным в мелком хулиганстве. Галицкий районный суд назначил ему штраф – 51 гривна. Кроме того, парень должен оплатить 537 гривен судебных издержек. Самого обвиняемого на судебном заседании не было. За ним остается право на апелляцию.

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К слову, после инцидента Зайцев даже записал видеообращение, в котором извинился за свое поведение: агрессию и российскую музыку. Он признал, что его действия не подходят мужчине, который "живет в Украине и общается на украинском языке", и сообщил, что едет в полицию писать объяснительную.

Скандалы с Лепсом

В мае в центре Львова прохожий сделал замечание пассажирам автомобиля Range Rover, потому что те громко слушали песню российского исполнителя Григория Лепса, который поддерживает страну-оккупанта Россию и посещал оккупированные территории Украины.

Прохожий снял на видео инцидент и после замечания агрессивный пассажир автомобиля пытался выбить из его рук телефон и хотел ударить в лицо. Позже ребята припарковали автомобиль подальше, на площади Адама Мицкевича, а сами с места скрылись.

8 мая копы остановили машину на одной из улиц Львова. Когда правоохранители завершили все необходимые действия, водитель, пассажир и их друзья получили повестки от военных.

До того артисты-путинисты Николай Басков и Григой Лепс отличились заявлением. Они пообещали платить миллион рублей (а это 434 тысячи грн) за каждый подбитый танк Leopard.

Басков сообщил, что пока никаких выплат не было, и они планируют реализовывать их через Минобороны вместе с "Российской медиагруппой". По словам Баскова, к этой "благородной инициативе" приобщатся и другие российские исполнители.

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