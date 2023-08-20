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Во Львове вагнеровцев ждет "резня": эксперт оценил вероятность удара РФ с севера

Алексей Тесля
20 августа 2023, 17:32 обновлено 20 августа, 17:50
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Александр Коваленко не верит, что наемники ЧВК Вагнера способны на глубокие прорывы из Беларуси.
Российские военные, Александр Коваленко
Александр Коваленко оценил угрозу удара с севера / Минобороны РФ, скриншот

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко скептически оценил вероятность удара наемников ЧВК Вагнера по территории западной Украины.

"Просто представьте себе "вагнеровцев" во Львове. Это же будет резня! Там с ними произойдет неизвестно что. Они же в конце концов не лемминги, не самоубийцы", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Эксперт не верит, что наемники ЧВК Вагнера способны на глубокие прорывы из Беларуси вглубь территории Украины.

"Они способны только на диверсионно-террористическую деятельность. Они будут действовать в пограничной полосе. Не забывайте, что у нас сейчас достаточно высока концентрация сил на северном плацдарме, чтобы противодействовать таким угрозам. Эти силы сконцентрированы именно на контрдиверсионной деятельности в том числе. У нас один из лучших на сегодня опытов контрдиверсионной деятельности. Мы почти ежедневно в пограничной полосе, конечно, преимущественно северо-восточного направления, проводим контрдиверсионные мероприятия и уничтожаем диверсионные группы россиян", - добавил Коваленко.

Смотрите видео - чат Александра Коваленко в Главреде:

Ранее в ISW оценили угрозу от ЧВК Вагнер. Польша увеличит численность войск на границе с подконтрольной агрессору России республикой Беларусь из-за инцидента с вертолетами режима Александра Лукашенко.

Напомним, два вертолета Воздушно-космических сил Беларуси 1 августа пересекли воздушную границу Польши. Белорусские войска проводили совместные учения с боевиками ЧВК Вагнер. Вертолеты летели очень низко, поэтому польским средствам слежения обнаружить их было сложно.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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