Во Львове задержали парня в советской ушанке: грозит тюремный срок

Во Львове задержали парня в советской ушанке / ГУ Нацполиции по Львовской области

Во Львове следователи открыли уголовное производство из-за использования коммунистической символики на одежде 19-летним жителем Киева. Парню грозит до пяти лет лишения свободы.

Такое сообщение было опубликовано на странице Главка Национальной полиции по Львовской области в Facebook. Согласно тексту, 28 декабря около 16:30 в полицию Львова поступила информация о том, что в одном из кафе на улице Валовая находится человек, на головном уборе которого кокарда с коммунистической символикой.

На место отправилась следственно-оперативная группа Галицкого районного отдела полиции. Правоохранители увидели парня в шапке-ушанке с советской кокардой, на которой изображены серп и молот в красной звезде. Подростка задержали. Выяснилось, что он турист из Киева.

Следователи Галицкого отдела полиции под процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры №1 открыли уголовное производство по статье за распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического тоталитарного режима.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи ‒ тюремное заключение сроком до пяти лет с конфискацией имущества.

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Напомним, ранее Главред сообщал: