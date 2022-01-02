В конце января в Украине начнется увеличение заболеваемости COVID-19 из-за Омикрона - Минздрав

Ухудшение эпидемической ситуации достигнет пика в середине февраля.
Со второй половины января в Украине снова увеличится уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил заместитель министра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. Он отметил, что ухудшение эпидемической ситуации достигнет пика в середине февраля.
"Прогностически где-то со второй половины января и в феврале мы будем наблюдать повышение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией, которая, скорее всего, уже будет вызвана новым штаммом Омикрон", – сказал Кузин в интервью "Українському радіо".
По его словам, сейчас в Украине 99% случаев COVID-19 вызваны штаммом Дельта, циркулирующим во всех регионах страны.
"Дельта вытесняла привычный нам штамм коронавирусной инфекции в течение нескольких месяцев. Но то, что мы видим по статистике других стран: штамм Омикрон вытесняет Дельту намного быстрее. По состоянию на 30 декабря было обнаружено всего шесть лабораторно подтвержденных случаев штамма Омикрон. Более половины этих случаев связаны с пребыванием за границей, а вторая часть связана с контактом с подтвержденным лицом, то есть речь идет о домашних ячейках", – объяснил Кузин.
Главный санврач Украины также сообщил, что согласно клиническим данным, болезнь, которая вызвана Омикроном, протекает более легко, чем при заражении штаммом Дельта.
"Плохая новость в том, что этот штамм передается гораздо быстрее чем Дельта: скорость его передачи растет почти на треть...И конечно, что люди с сопутствующими неинфекционными болезнями, иммунокомпроментированные люди попадают в большем проценте случаев в больничные учреждения, учитывая тяжелое течение коронавирусной инфекции... Эффективность полного курса вакцинации при штамме Омикрон также несколько снижается: процент понижения сейчас составляет около 30%. Бустерная доза может применяться для того, чтобы поднять этот процент, сократить его до 50%", – сказал Кузин.
Напомним, 18 декабря в Украине подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Уже 21 декабря главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что пациент, у которого диагностировали Омикрон, получил отрицательный ПЦР-тест.
В Украине нужно ожидать новой волны коронавируса в феврале 2022 года – тогда в нашей стране может получить распространение штамм Омикрон, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов
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