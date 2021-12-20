Воду будем покупать: к 2050 году в Украине полностью исчезнет питьевая вода

Питьевая вода / pixabay

Украина к 2050 году может быть вынуждена начать импортировать питьевую воду.

Такой неутешительный прогноз на своей странице в Facebook озвучил глава постоянной комиссии по вопросам экологической политики КГГА Константин Яловой.

Уже сегодня в 9 случаях из 10 водопроводная вода, которой мы пользуемся, содержит вредные примеси.

Что случилось с питьевой водой в Украине

По данным Украинского водного общества, до 90% заборов из водопровода выявляют превышенные показатели солей, железа, марганца, хлора и других веществ.

Константин Яловой говорит, что в недавнем исследовании на эту тему собрано несколько важных фактов о качестве воды в Украине. Все они приведены ниже.

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"Ключевой проблемой является критическое состояние сетей, в которых изначально не достаточно очищенная жидкость дополнительно загрязняется", - говорит он.

Проблемой является и то, что украинские гигиенические требования к питьевой воде проверяют ее на 86 загрязняющих веществ. В странах же Европейского Союза контролируют содержание не менее 100 веществ.

Соответственно отличается и стоимость услуги: так, в Киеве 1 кубометр холодной воды стоит 13 гривен, а в ЕС - 3,5 евро (около 108,5 гривен).

Германия ежегодно направляет на техническое переоснащение водопровода и канализации по 7 млрд евро. В Украине валовой доход водоканалов составляет лишь 1 млрд евро в год.

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"В госбюджете на 2022 год на программу "Питьевая вода в Украине" заложено 1 млрд гривен. В целом она обойдется государству более чем в 28 миллиардов", - говорит эксперт.

Что нужно Украине, чтобы иметь качественную питьевую воду

"В итоге, чтобы иметь питьевую воду нормального качества, Украина должна инвестировать значительные средства в модернизацию системы водоснабжения и другие связанные вещи. Причем надо делать это уже сегодня, ведь в XXI веке ценность этого ресурса в мире будет только расти", - добавляет он.

Качество водопроводной воды в Украине

По данным WaterNet, лучшее качество водопроводной воды в Украине в Волынской области, где используют преимущественно подземные источники.

В то же время местной проблемой является ее высокая жесткость.

Худшая вода из крана у жителей Днепропетровской области - в ней в разы преувеличено содержание марганца, наблюдается большое количество органических загрязнителей, повышенная мутность и окисляемость.

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