Водяной или электрический теплый пол: что лучше

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Для обогрева квартир и частных домов все чаще используются системы отопления, которые монтируются под напольное покрытие. В зависимости от конструкции и эффективности это может быть электрический или водяной теплый пол, а больше подробностей — далее.

Водяной теплый пол: что это такое?

Конструкция состоит из трубопроводов, уложенных под напольное покрытие, по которым циркулирует горячая вода. Источником тепла обычно служит газовый котел или централизованное отопление. Главные преимущества водяного пола:

равномерный прогрев помещения — он нагревается постепенно и поддерживает стабильную температуру длительное время;

низкие затраты на работу — такое отопление работает максимально экономно в сочетании с газовым котлом;

длительный срок службы — 50 лет и более при правильном монтаже и отсутствии механических повреждений.

Важно учесть, обслуживать конструкцию не нужно, но в случае ремонта могут возникнуть сложности из-за залитой стяжки.

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Единственным недостатком водяного теплого пола является сложность монтажа. Для его установки необходимо укладывать трубы, утеплитель, гидроизоляцию и заливать стяжку. Работы занимают немало времени и требуют согласования при подключении к центральному отоплению. В связи с этим его чаще всего устанавливают в частных домах или новостройках.

В чем особенность электрического теплого пола?

Электрический теплый пол функционирует за счет нагревательных кабелей, инфракрасных пленок или стержневых матов. Он подключается к электросети и управляется терморегулятором, который задает необходимую температуру.

Электрическая система проще в установке, особенно если речь идет о пленочном варианте, который можно укладывать даже под ламинат или плитку без заливки стяжки. Однако ее использование может значительно увеличить счета за коммунальные услуги.

Какой вид теплого пола выбрать?

Выбирая между водяной и электрической системой отопления, необходимо исходить из условий ее использования. Помочь могут такие советы:

для частного дома с газовым котлом — выгоднее водяная система;

для квартиры — электрический вариант.

Теплый пол — это удобная и эффективная система отопления, обеспечивающая комфорт во всем доме. Приобрести водяную или электрическую систему, а также все необходимое к ней можно в магазине Romstal.

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