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Военно-морской эксперт пояснил, снизят ли удары по Черноморского флоту число ракетных ударов по Украине

Дмитрий Видоменко
29 сентября 2023, 11:21 обновлено 29 сентября, 11:21
Как говорит Владимир Заблоцкий, командование бригады надводных кораблей, в которую входят фрегаты и ракетоноситель для "Калибров" - отдельное подразделение.
Подводная лодка, Заблоцкий
Вряд ли удары по Черноморскому флоту радикально снизят количество ракетных ударов по Украине - Владимир Заблоцкий / коллаж Главред, фото "Википедия" и скриншот

Недавние успешные удары по кораблям и штабу Черноморского флота страны-агрессоры РФ вряд ли радикально снизят способность русских подводных лодок наносить ракетные удары по Украине. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-морской эксперт, обозреватель Defence Express, капитан 1-го ранга в отставке Владимир Заблоцкий.

"Теоретически возможности россиян могли бы уменьшиться, но дело в другом. Командование бригадой подводных лодок – это одна структура, бригадой надводных кораблей, в которую входят два фрегата и 3-4 ракетоносителя ракет "Калибр" – уже другая структура. И они могут действовать вне зависимости от ситуации со штабом Черноморского флота", ‒ сказал он.

Кто такой Владимир Заблоцкий

Владимир Заблоцкий – украинский военно-морской эксперт, корреспондент-обозреватель информационно-консалтинговой компании Defense Express. Инженер-кораблестроитель.

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Автор исследований, статей и монографий по исторической, военной и военно-морской тематике. Публикации Заблоцкого можно найти в таких изданиях, как Defense Express "Экспорт оружия и оборонный комплекс Украины", Ukrainian Defense Review, "Войско Украины", "Камуфляж", Судоходство, NowaTechnikaWojskowa, StatkiiOkrety, MorzaiOkrety и др.

Напомним, что эксперт рассказал, как ВСУ будут освобождать Крым. Если будет разрушен Крымский мост, если будет прорвана оборона россиян на Запорожье, и тогда наши войска выйдут к Азовскому морю.

В ВСУ раскрыли, что Россия готовится перебросить авиацию из Крыма. В оккупированном Крыму 5 аэродромов, которые оккупанты используют для различных задач. Стоит понимать, что авиация - очень мобильный род войск.

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Черноморский флот деоккупация Крыма война России и Украины
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