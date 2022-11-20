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Военные РФ могут сами взорвать Крымский мост при отступлении из Крыма - эксперт

20 ноября 2022, 15:38

Крымский мост уже сейчас почти не функционирует - Россия не может поставлять по нему оружие, снаряды, технику и живую силу.

Крымский мост
Крымский мост уже почти нефункциональный / Коллаж Igor Smelyansky, twitter.com/Krymsky_bridge

Российские оккупанты могут сами взорвать Крымский мост, когда будут отступать из Крыма. Об этом в интервью Главреду сказал директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин.

По его словам, Крымский мост и так почти нефункциональный. Украине нет смысла его взрывать - лучше оставить противнику возможность бежать.

"Всегда тяжелее, если противнику некуда отступать, ведь тогда его придется уничтожать, или он должен сдаваться. А так российские войска смогут уходить по этому мосту", - считает Соскин.

Он не исключает, что россияне сами могут подорвать Крымский мост, как мосты через Днепр в Херсонской и Николаевской областях, когда уходили с правобережья.

"И так, и так может быть. В любом случае, функционировать как транспортная артерия, способная поставлять оружие, снаряды, технику и живую силу, Крымский мост уже не может. Это для России колоссальная проблема", - отметил эксперт.

Взрыв на Крымском мосту

Во временно оккупированном Крыму утром 8 октября вспыхнул пожар на Крымском мосту. Изначально сообщалось, что там загорелась часть железнодорожной ветки или топливный железнодорожный состав.

Позже стало известно, что Крымский мост загорелся в результате мощного взрыва.

9 октября России Владимир Путин прокомментировал взрыв на Крымском мосту. Он обвинил в инциденте украинские спецслужбы. Президент РФ назвал случившееся "терактом", который якобы направлен на разрушение "российской критически важной гражданской инфраструктуры".

12 октября в России отчитались о результатах расследования взрыва на Крымском мосту. В ФСБ и Следственном комитете РФ утверждают, что "организатором" взрыва было Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура.

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