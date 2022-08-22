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Военный эксперт пояснил, как и когда на войне начнется перелом в пользу ВСУ

22 августа 2022, 02:00

Известный военный эксперт Петр Черник говорит - по состоянию на конец лета 2022 война переходит в затяжную стадию. И ВСУ сумели сделать невозможное.

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Военный эксперт пояснил, как и когда на войне начнется перелом в пользу ВСУ / https://ua.depositphotos.com/

Заметный перелом на фронтах украино-российской войны в пользу ВСУ может произойти осенью, когда Украина начнет получать военную помощь от США в рамках ленд-лиза. Такое мнение в эфире единого телемарафона высказал известный военный эксперт Петр Черник.

Специалист считает, что по состоянию на конец лета 2022 война переходит в затяжную стадию. И ВСУ уже удалось сделать практически невозможное ‒ остановив русских оккупантов, которые в разы превосходили украинцев в численности и вооружениях.

"По моему мнению, мы, украинцы, находимся в фазе закрепления успеха в части сдерживания "второй армии мира" на нашей территории. Исторический феномен заключается в том, что на самом деле 22-я армия мира, то есть украинцы, а на самом деле вся вступившая в бой консолидированная нация остановила едва ли не самого большого монстра современности, существующего в природе. До завершения этой войны еще достаточно далеко. По-моему, все переходит к стадии затяжной войны", — сказал Черник.

Напомним, старший советник американского Конгресса Пол Массаро призвал США предоставить Украине управляемые баллистические ракеты ATACMS и танки. Он выразил свое возмущение действиями российской армии, в частности – издевательством оккупантов над украинскими военнопленными, отметив, что россияне демонстрируют варварство.

Ранее сообщалось, что Германия планирует передать Украине 16 танков, которые способны в боевых условиях наводить переправы. Об этом сообщило Министерство обороны Германии. Танковые мостоукладчики Biber можно использовать для прохождения через воду или другие препятствия.

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Автор: Егор Бунин
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