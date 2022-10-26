Военный эксперт пояснил, какой у ВСУ главный козырь в контрнаступлении / https://ua.depositphotos.com и 93 ОМБр

В контрнаступлении ВСУ основной козырь наших воинов ‒ артиллерия, а не бронетехника. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

Как говорит специалист, артиллерийские системы ВСУ "унавоживают почву" для контрнаступления ‒ активно стирая с лица земли склады, укрепрайоны врага и все такое прочее.

По словам Селезнева, лишь после тщательной отработки артиллерией и ракетными системами залпового огня украинские военнослужащие с помощью бронетехники имеют возможность попасть в тыл врага.

"Танки ‒ очень мощная вещь, но по факту на сегодняшний день танковых боев не так уж и много, они есть, но они не определяющие. Определяющими являются артиллерийские дуэли, контрбатарейная борьба и уничтожение вражеских тылов", ‒ подытожил эксперт.

Наступление ВСУ на юге

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.

Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

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