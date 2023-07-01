Военный эксперт пояснил, какие страны Запада могут воевать с Россией

В первую очередь, говорит Александр Коваленко, воевать против России, сможет военный контингент США, который базируется в Европе.

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Американский контингент в Европе может воевать против России - Коваленко / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот

Американский военный контингент в Европе способен, по идее, оказать ВСУ значительную поддержку на поле боя против страны-агрессора. Об этом в интервью Главреду сказал блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"В первую очередь, это контингент США, базирующийся в Европе, и некоторых других стран. Не исключаю участия стран Балтии, Польши и Великобритании. Есть сомнения относительно подключения к военной операции Германии и Франции. Главными игроками в операции все же могут стать Соединенные Штаты, Польша и Великобритания, которые поддержат страны Балтии", ‒ сказала она.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит". видео дня

Война России и Украины

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что глава страны-агрессора России Владимир Путин уже в своей стране пожинает плоды террора, который развязал против Украины. Слабость РФ стала очевидной, и чем дольше оккупанты будут находиться на украинских территориях, тем больше их ждет проблем. Украина держится и демонстрирует силу. В ВСУ знают, что нужно делать.

Также президент Украины признался, что продвижение украинских войск на фронте сейчас не проходит быстро. Он подчеркнул, что осеннее контрнаступление ВСУ тоже начиналось подобным образом.

"Осенью у нас были соответствующие контрнаступательные действия и казалось, что это замедленный процесс. Но в какой-то момент все увидели, как мы стремительно начали продвигаться вперед. Так же будет и здесь", - сказал глава государства.

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