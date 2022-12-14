Военный эксперт пояснил, могли ли ВСУ ударить по русским авиабазам советскими беспилотниками

Как говорит эксперт, сейчас инженеры и конструкторы ВСУ имеют возможность делать такие разработки, которые у них не получались еще год-два назад.

Стриж, коваленко / скриншот из видео, Википедия

Весьма сомнительно, что удары по авиабазам "Энгельс" и "Дягилево" наносились беспилотниками советской разработки модели "Стриж". Об этом в интервью Главреду сказал блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Это ни в коем случае не мог быть"Стриж". Если они говорят, что это "Стриж" и они его сбили, то где обломки? Тем более, что у "Стрижа" специфические обломки, которые невозможно спутать с чем-то высокотехнологичным. "Стриж" в формате современной войны − палеолит. Украинская ПВО время от времени сбивала "Стрижи", как запускали российские оккупанты во время полномасштабного вторжения, чтобы отвлечь внимание ПВО, потому что она их воспринимала именно как истребитель. И когда их сбивали, демонстрировали эти обломки, то их невозможно ни с чем спутать. Ведь когда уничтожают истребитель, то от него многого остается. Даже от Байрактара многое остается после того, как в него попадает зенитная ракета. Где обломки? Их нет [...]. Итак, если бы был действительно уничтожен украинский БПЛА, то на нем были бы наши герб и другие признаки того, что это именно украинский объект. Фактически мы понимаем, что это - манипуляция, которой РФ пытается оправдать немощь своего ПВО. Но этим они эту немощь лишь подчеркивают", − сказал специалист.

Как говорит Коваленко, сейчас инженеры и конструкторы ВСУ имеют возможность делать такие разработки, которые не получалось делать еще год-два назад.

"А кто же знает (действительно ли там были "Стрижи" - Главред) ? Я не знаю, а Залужный и Резников не рассказывают. Могу сказать только одно - в Украине до 2014 года очень мало внимания уделялось разработке новых БПЛА. После 2014 года разработка вышла на новый уровень. Мы увидели, насколько они эффективны в разведке, помощи артиллерии и тому подобное. Но чего нам всегда не хватало при разработке БПЛА, так это технологий. Мы использовали только то, что у нас было и то, что нам давали международные партнеры в ограниченном количестве. Но сейчас мы имеем достаточно широкий доступ и поэтому можем делать такие технические решения, которые не разрешалось делать еще год-два назад. Я не исключаю, что сегодня мы действительно можем разрабатывать, проектировать и даже налаживать производство высокоэффективных БПЛА различной функциональности – разведывательных, ударных и БПЛА-камикадзе, которые можно использовать в качестве баражуючих боеприпасов. Поэтому я не могу ни опровергнуть, ни подтвердить, что это было украинское изобретение. Потому что пока нет официальных подтверждений - это не мы", − подытожил он.

Взрывы на военных аэродромах РФ

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал удары по военным аэродромам РФ, откуда взлетают самолеты, которые бомбят мирные города Украины.

Глава Минобороны считает, что взрывы на аэродромах РФ свидетельствуют о том, что россияне очень часто "курят в запрещенных местах".

Напомним, 5 декабря утром на военной авиабазе Энгельс в Саратовской области случились взрывы. По их данным, ударный беспилотник атаковал российские бомбардировщики. Повреждены минимум два Ту-95.

Кроме того, на аэродроме под Рязанью произошло возгорание бензовоза в результате взрыва. Известно о по меньшей мере 3 погибших и 6 пострадавших..

Советник Офиса президента Алексей Арестович написал, что удары пришлись минимум по трем военным самолетам РФ. Причина – неосторожное курение. Он отметил, что с этой авиабазы вылетают самолеты для бомбардировок Украины.

На днях журналисты немецкого издания Spiegel сообщили, что оккупанты РФ проводят тренировочные маневры на военном аэродроме Энгельс-2. Спутниковые снимки зафиксировали там почти два десятка бомбардировщиков дальнего действия – Ту-95 и Ту-160. Эксперты говорил, что ситуация указывает на возможную подготовку к крупномасштабной атаке на Украину.

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