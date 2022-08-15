Военный эксперт пояснил, почему РФ не развивает стратегическое наступление

Как говорит военный эксперт Петр Черник, сейчас русские оккупанты застряли на Донецком направлении возле Песков и не могут идти в стратегическое наступление.
Русские захватчики потеряли наступательный потенциал для захвата обширной территории. Об этом в комментарии 24 каналу рассказал известный военный эксперт Петр Черник.
Специалист уверяет, что российская армия больше не может развивать оперативное наступление даже не небольшую дистанцию ‒ 15 километров.
Черник отметил, что противник застрял на Донецком направлении возле Песков.
"И напомним, что в начале этой войны противник задекларировал выход на админграницы Луганщины и Донетчины, поэтому я считаю, что активизация где-то в этом направлении достаточно логична, потому что им нужно рапортовать своему недофюреру путину и недонации, что они "освободили от укрнацистов" хотя бы Донецкую область", – пояснил Черник.
Но, как говорит эксперт, реально ли такое произойдет – вопрос крайне сложный, а русские оккупанты имеют еще достаточно большие ресурсы.
"Вместе с тем и наш огневой потенциал растет с каждой неделей. И вообще феномен состоит в том, что по большому счету уже несколько месяцев фронт находится в стратегической точке стояния", – подытожил Черник.
Напомним, старший советник американского Конгресса Пол Массаро призвал США предоставить Украине управляемые баллистические ракеты ATACMS и танки. Он выразил свое возмущение действиями российской армии, в частности – издевательством оккупантов над украинскими военнопленными, отметив, что россияне демонстрируют варварство.
Ранее сообщалось, что Германия планирует передать Украине 16 танков, которые способны в боевых условиях наводить переправы. Об этом сообщило Министерство обороны Германии. Танковые мостоукладчики Biber можно использовать для прохождения через воду или другие препятствия.
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