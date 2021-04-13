Военный эксперт рассказал, как Вашингтон троллит Путина

Владимир Путин / Фото Reuters

Полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов заявил, что фактически сегодня идет битва России и США за Украину.

По его словам, Украина выполняет роль буферной зоны, которая находится под контролем и под военной опекой со стороны стран НАТО и США, передает Obozrevatel.

"РФ создает на европейском театре военных действий группировку вдоль нашей границы, чтобы противопоставить ее НАТО. В перспективе они скажут: смотрите, какая у нас мощнейшая армия. А пока Джо Байден и его администрация троллят Путина. Говорят: брат, ты сначала Украину пройди, а потом уже будешь с НАТО бодаться", - отметил Жданов.

Для США важно, чтобы Украина не проиграла, так как это вопрос престижа для Вашингтона.

Читайте такжеВоенный эксперт объяснил, почему Путин сидит в бункере"Они его (Штаты Путина - ред.) опускают на наш уровень, а он хочет показать, что он фигура номер один или фигура номер два в мире. Вот почему Путин так упирается и почему для него это архиважно. Поэтому у нас есть гарантированная помощь со стороны наших партнеров. Потому что это, в первую очередь, их престиж – чтобы, не дай бог, мы не потерпели поражение", - резюмировал военный эксперт.

Как сообщал Главред, ранее Жданов заявил, что Украина наконец-то стала "чемоданом с ручкой" для США. Вашингтону важно удержать страну в зоне своего влияния – это вопрос престижа и мирового господства. Он считает, что если Штаты проиграют Украину России, то станут с нами на одну ступень в мировой политической иерархии и фактически превратятся в страну "третьего мира", тогда как Россия займет место США в геополитике.

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