Военный эксперт рассказал, как Вашингтон троллит Путина

Сегодня идет битва России и США за Украину, заявил Олег Жданов. Для Штатов очень важно, чтобы Украина не проиграла, так как это вопрос престижа для Вашингтона.
Полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов заявил, что фактически сегодня идет битва России и США за Украину.
По его словам, Украина выполняет роль буферной зоны, которая находится под контролем и под военной опекой со стороны стран НАТО и США, передает Obozrevatel.
"РФ создает на европейском театре военных действий группировку вдоль нашей границы, чтобы противопоставить ее НАТО. В перспективе они скажут: смотрите, какая у нас мощнейшая армия. А пока Джо Байден и его администрация троллят Путина. Говорят: брат, ты сначала Украину пройди, а потом уже будешь с НАТО бодаться", - отметил Жданов.
Для США важно, чтобы Украина не проиграла, так как это вопрос престижа для Вашингтона.
Читайте такжеВоенный эксперт объяснил, почему Путин сидит в бункере"Они его (Штаты Путина - ред.) опускают на наш уровень, а он хочет показать, что он фигура номер один или фигура номер два в мире. Вот почему Путин так упирается и почему для него это архиважно. Поэтому у нас есть гарантированная помощь со стороны наших партнеров. Потому что это, в первую очередь, их престиж – чтобы, не дай бог, мы не потерпели поражение", - резюмировал военный эксперт.
Как сообщал Главред, ранее Жданов заявил, что Украина наконец-то стала "чемоданом с ручкой" для США. Вашингтону важно удержать страну в зоне своего влияния – это вопрос престижа и мирового господства. Он считает, что если Штаты проиграют Украину России, то станут с нами на одну ступень в мировой политической иерархии и фактически превратятся в страну "третьего мира", тогда как Россия займет место США в геополитике.
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