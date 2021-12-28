Воинский учет для женщин: Минобороны планирует перевести процесс в онлайн

Женщин на воинский учет планируют ставить онлайн / УНИАН

Генштаб Вооруженных сил Украины в течение 2022 года разработает ряд документов, которые сделают процесс воинского учета максимально удобным и понятным.

Также в ведомстве работают над тем, чтобы автоматизировать процесс учета и перевести его в онлайн-формат, отметила заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы перевести в онлайн формат и автоматизировать этот процесс – в части, в которой это будет технически возможно", – подчеркнула Маляр.

Она напомнила, что учет – это не призыв и не мобилизация.

"Приказ №313 не неожиданный. В марте этого года был принят Закон, который ввел именно такой учет. Поддержали абсолютное большинство фракций – то есть это общее парламентское решение направлено на обновление, усовершенствование системы воинского учета", – отметила она.

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Этот приказ был издан во исполнение именно указанного Закона, добавила заместитель министра обороны. Также она подчеркнула, что воинский учет женщин был и раньше.

"Например, Постановлением КМУ от 1994 года предусматривалось около 40 профессий/специальностей, которые были основанием для постановки женщин на воинский учет. Что интересно, до 2008 было запрещено обнародовать это постановление. С тех пор часть профессий исчезла, остальные – появились. Порядок постановки на воинский учет требует обновления и усовершенствования", – отметила Маляр.

Она добавила, что власть принимает такие решения, чтобы "навести порядок в воинском учете и знать потенциал". По словам Маляр, одной из проблем в Украине является разрушенная система воинского учета, и эта проблема стала очевидной именно в 2014 году.

"Нужно ли уже завтра идти в территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы)? Нет. На это есть целый 2022 год. Ведь выполнение закона об обновлении системы воинского учета продлится в течение всего года", – добавила Маляр.

Напомним, в Украине вступил в силу новый приказ Министерства обороны, в котором утвержден перечень отраслей и профессий для женщин, обязанных стать на воинский учет. Речь идет о работниках, занятых в 35 сферах деятельности, охватывающих почти весь спектр рынка труда – от общественного питания до банковского дела.

Без военного билета женщины не смогут трудоустроиться. А если работодатель закроет на это глаза, то получит солидный штраф – от 5100 до 8500 грн.

При этом в ВСУ отметили, что речь идет только об учете, а не о призыве или любой другой обязательной форме привлечения женщин в армию, и подчеркнули, что любой учет ресурсов государства важен для понимания потенциала, то есть какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае привлекаться к обороне государства.

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