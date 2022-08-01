Волонтер на своих двоих прошел пешком от Киева до Запорожья и собрал миллион для ВСУ

По словам врио мэра Запорожья Анатолия Куртева, Евгений Целик пешком прошел через полусотню населенных пунктов - причем в шести областях страны.
Киевский волонтер Евгений Целик прошел пешком от Киева до Запорожья более полутысячи километров ‒ для того, чтобы собрать деньги для ВCУ. Об этом в Facebook сообщил врио мэра Запорожья депутат Анатолий Куртев.
По его словам, Целик пешком прошел через полусотню населенных пунктов в шести областях страны.
"Женя Целик живет в Киеве и работает официантом в столичных кафе. После 24 февраля молодой человек начал активно заниматься волонтерской деятельностью. А через несколько месяцев он поставил перед собой амбициозную цель: пройти пешком из Киева в Запорожье и собрать таким образом миллион гривен для нужд Вооруженных сил Украины. Женя отправился в путь утром 7 июля, имея при себе 15-килограммовый рюкзак с туристическим снаряжением и палаткой", – рассказал Куртев.
Во время своего похода волонтер сумел собрать целых 950 тысяч на нужды ВСУ.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре Днепра 6-летняя Соломия Реут играла на сопилке на улице, а все собранные деньги передавала на фронт - в качестве помощи защитникам Украины от оккупантов. Девочке удалось собрать сотни тысяч гривен.
До того в Стрыйском районе (Львовская область) дети самостоятельно собрали деньги на покупку двух бронежилетов для бойцов ВСУ. Дети обращались к водителям проезжающих мимо автомобилей с просьбой поддержать военнослужащих и присоединиться к сбору средств на бронежилет.
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