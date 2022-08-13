Война может приостановиться: эксперт спрогнозировал, что Украину ждет зимой

Война в Украине будет длительной, предполагает Алексей Мельник/ Фото УНИАН

Война в Украине вероятнее всего продлится долго. При этом сложно прогнозировать, какой будет степень эскалации. Наиболее вероятно, что нас ждет что-то вроде того, что мы уже пережили с 2014 по 2022 годы. Такое мнение озвучил со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник в интервью изданию Obozrevatel.

"Следующими могут быть договоренности о прекращении огня на отдельных участках или общее прекращение огня и переход конфликта в фазу меньшей интенсивности с периодической эскалацией. Но это лишь один из вариантов того, что нас ждет", - сказал он.

Кроме того, по его словам, на течение войны влияет сезонный фактор.

"Что касается актуальных сезонных факторов, которые будут влиять на течение боевых действий, то это действительно приближение холодного периода. То, что Россия пытается использовать свои энергетические инструменты, может иметь эффект либо в пользу России, либо, напротив, ей в ущерб", - считает Мельник.

Военный эксперт отметил, что энергетический шантаж может сработать как бумеранг и ударить как по потребителю, так и по поставщику.

"Сейчас, наверное, никто не сможет сказать, сможет ли Европа выдержать этот шантаж, сможет ли она принять оперативные меры. Но то, чего точно никто не может предсказать – какой будет температура за окном в Европе. Если зима будет очень морозной, какие-то аргументы Кремля могут сработать. Если это будет теплая зима, то те же доводы сработают в другую сторону. Самое важное – насколько сегодня Европа способна удерживать те же позиции, насколько позиции разных стран будут доминировать", - сказал Мельник.

В целом, координатор международных проектов Центра Разумкова отметил, что делать прогнозы относительно войны довольно сложно.

"Единственный наиболее надежный прогноз – это то, что война непредсказуема. То есть предсказуема непредсказуемость. С момента первого выстрела, каким бы ни было планирование стороны, начинающей войну или готовившейся к обороне – после первого выстрела война начинает жить своей жизнью", - сказал он.

Когда закончится война в Украине

Экс-командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес считает, что активные боевые действия в Украине, которые ведет Российская Федерация во время своей захватнической войны, вероятно, продлятся до зимы.

Бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что в войне против российских оккупантов Украина совершила невероятное, а ВСУ показали чрезвычайную мощь, поскольку защищали свои родные земли.

"Но большая часть территорий все еще контролируется Россией. И украинцам предстоит долгий путь, чтобы отвоевать и вернуть свои территории, победить российские силы и заставить Россию признать, что она больше не завладеет частями Украины", – сказал Волкер.

Известный журналист и военный эксперт Юрий Бутусов заявил, что война с РФ может затянуться на годы и будет продолжаться, пока не будут освобождены оккупированные территории Украины.

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