'Война может закончиться за две недели': эксперт рассказал, что нужно для быстрой победы Украины

Российский политолог напомнил слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который четко назвал вооружение, которое ему нужно для победы в войне с РФ.

Пионтковский рассказал, что нужно для быстрой победы Украины / скриншот

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский заявил, что сроки окончания войны в Украине зависят от масштабов поставок оружия нашими западными партнерами. При достаточном количестве военной техники, войну можно закончить за две недели. Об этом он сказал в эфире "Апостроф".

Так, российский политолог напомнил слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который четко назвал вооружение, которое ему нужно для победы в войне с РФ.

"Залужный четко сказал, какой набор вооружений ему нужен, чтобы война закончилась, грубо говоря, за две недели. Он сказал, что ему нужно для освобождения Мелитополя, а взятие этого города разрезает российская группировка на юге и обрушивает фронт. В нашем случае предсказывать продолжительность войны очень просто - это определяется масштабом американской военной помощи. И это решает один пожилой и не очень решительный человек, который сидит в овальном кабинете Белого дома", - сказал Пионтковский.

Заявление Залужного о вооружении для ВСУ

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что может одержать победу в войне, однако необходимо больше вооружения.

"Я знаю, что могу победить этого врага. Но мне нужны ресурсы. Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Тогда, думаю, вполне реально выйти на рубежи 23 февраля. Но я не могу сделать это с двумя бригадами. Я получаю то, что получаю, но меньше, чем мне нужно", - сказал Залужный.

Позже министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал слова Залужного, который назвал число тяжелой бронетехники, необходимой ВСУ для продолжения наступательных операций.

По словам главы Минобороны, Главком ВСУ, говоря о необходимости в 300 танках, 600-700 БМП, 500 гаубицах для победы, имел в виду потребности конкретной операции. Министр обороны пояснил, что для полной деоккупации украинских земель по состоянию на 1991 год нужно больше техники и вооружения.

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