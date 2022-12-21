'Война может закончиться за две недели': эксперт рассказал, что нужно для быстрой победы Украины

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский заявил, что сроки окончания войны в Украине зависят от масштабов поставок оружия нашими западными партнерами. При достаточном количестве военной техники, войну можно закончить за две недели. Об этом он сказал в эфире "Апостроф".
Так, российский политолог напомнил слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который четко назвал вооружение, которое ему нужно для победы в войне с РФ.
"Залужный четко сказал, какой набор вооружений ему нужен, чтобы война закончилась, грубо говоря, за две недели. Он сказал, что ему нужно для освобождения Мелитополя, а взятие этого города разрезает российская группировка на юге и обрушивает фронт. В нашем случае предсказывать продолжительность войны очень просто - это определяется масштабом американской военной помощи. И это решает один пожилой и не очень решительный человек, который сидит в овальном кабинете Белого дома", - сказал Пионтковский.
Заявление Залужного о вооружении для ВСУ
Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что может одержать победу в войне, однако необходимо больше вооружения.
"Я знаю, что могу победить этого врага. Но мне нужны ресурсы. Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Тогда, думаю, вполне реально выйти на рубежи 23 февраля. Но я не могу сделать это с двумя бригадами. Я получаю то, что получаю, но меньше, чем мне нужно", - сказал Залужный.
Позже министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал слова Залужного, который назвал число тяжелой бронетехники, необходимой ВСУ для продолжения наступательных операций.
По словам главы Минобороны, Главком ВСУ, говоря о необходимости в 300 танках, 600-700 БМП, 500 гаубицах для победы, имел в виду потребности конкретной операции. Министр обороны пояснил, что для полной деоккупации украинских земель по состоянию на 1991 год нужно больше техники и вооружения.
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