Зреет бунт: боевики "ЛНР" всполошились при виде протестных листовок

Боевики "ЛНР" всполошились при виде протестных листовок / Анатолий Штефан / Facebook

На временно оккупированных боевиками группировки "ЛНР" районах Луганской области, где оккупационные администрации закрывают шахту "Никанор-Новая", в нескольких населенных пунктах массово расклеили листовки с призывом к забастовкам.

"Оккупационная власть фейковой "ЛНР" подняла по тревоге подразделения милиции. Причиной таких мер стало массовое размещение агитационных листовок (в районе Антрацита и Славяносербска) с призывами к перевороту, бунтарству, отказу выходить на работу работников угольной и медицинской сфер, а также других учреждений", — написал офицер ВСУ и волонтер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") и опубликовал фото листовок.

"Пишите письма Маргарет Тэтчер (с) ой вэй, куриному папе - в гендель "Сепар" до востребования!", "Вашингтонский обком работает! Это радует", "Плохо было при украинской власти, теперь стало лучше, так чего же вы бунтуете когда все так хорошо?", "По норам! Кроты слепые! В ад!", ‒ написали пользователи украинского сегмента соцсети Facebook.

Напомним, ранее с нового учебного года на временно оккупированных боевиками "ЛНР" районами Луганщины будет полностью исключен украинский язык из школьной программы для всех классов.