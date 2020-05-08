Кулеба сделал громкое заявление о войне на Донбассе

Кулеба сравнил войну на Донбассе со Второй мировой / УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время заседания Совета безопасности ООН сделал громкое заявление и сравнил длительность войны на Донбассе с длительностью Второй мировой войны.

Как пишет пресс-служба МИД Украины в Facebook, в своем обращении к Совбезу ООН министр иностранных дел заявил, что российская агрессия против Украины длится дольше Второй мировой войны и унесла жизни более 13 тысяч украинцев.

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"Российская агрессия против Украины, которая привела к незаконной оккупации Крыма и части Донбасса, уже длится дольше чем Вторая мировая война. Она унесла жизни более 13 тысяч, и привела к ранениям более 27 тысяч человек в самом сердце Европы", - отметил Кулеба.

Также глава украинского внешнеполитического ведомства напомнил, что ООН была создана как глобальная структура, которая должна была бы уберечь следующие поколения от войны.

Ранее Кулеба заявил, что заробитчане из Украины смогут выезжать на заработки заграницу – как только будут сняты карантинные ограничения.По его словами, у его министерства просто нет полномочий для запрета на выезд украинских работников. Оно просто собирает запросы от государств-работодателей – и передает те в офис вице-премьера по вопросам евроинтеграции. А уже там ведутся переговоры с этими странами по условиям трансфера.