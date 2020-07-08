"Серьезно тормозят работу": Москва обвинила Киев в срыве подготовки обмена пленными

Грызлов недоволен переговорами в ТКГ / УНИАН

В среду, 8 июля представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов обвинил украинскую сторону в якобы срыве подготовки обмена удерживаемыми лицами.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Грызлова, Украина отказалась от договоренностей по составлению списков на обмен. Кроме того, он утверждает, что списки должны были быть составлены в соответствии с четырьмя категориями пленных.

"Буквально в ходе заседания киевская делегация заявила, что она хочет еще две категории. Это существенно затормозит процесс обмена и освобождения", - заявил Грызлов.

Также Грызлов подчеркнул, что представители Украины в ТКГ отказались согласовать с представителями "ДНР" и "ЛНР" ряд участков разминирования на линии соприкосновения. При этом он отметил, что из 20 участков были согласованы 13.

По словам Грызлова, украинская сторона с представителями "Л/ДНР" договорились по вопросам гарантии безопасности при проведении работ на КПВВ.

"Работы по инфраструктуре КПВВ должны быть завершены в течение четырех месяцев или ранее", - сообщил представитель России.

При этом он отметил, что кадровые изменения в украинской делегации тормозят работу ТКГ.

По его словам, это "серьезно тормозит работу контактной группы, и это дополнительный фактор нестабильности и напряженности между Киевом и Донбассом".

Читайте такжеЗеленский анонсировал обмен пленными с Россией: кого хотят освободитьНапомним, ранее сообщалось, в переговорном процессе между Украиной и Россией по вопросам Донбасса может быть реализован ряд договоренностей, которые касаются обмена пленными, установления режима тишины, разминирования территорий и открытия контрольных пунктов въезда и выезда.

Об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников. По словам чиновника, Россия может пойти на ряд компромиссных моментов.

"Да, это сложно, но точно другая тональность, другая риторика. Есть демонстрируемое представителями Российской Федерации желание найти возможность все-таки сблизить позиции", - отметил министр.