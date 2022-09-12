"Войну проиграем": Гиркин в панике из-за провала оккупантов в Украине

Игорь Гиркин напомнил о недавней катастрофе российских захватчиков под Киевом.
Бывший главарь боевиков "ДНР", российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), заявил о реальной перспективе проигрыша РФ в развязанной Владимиром Путиным войне с Украиной.
При этом он обрушился с жесткой критикой в адрес российских пропагандистов, которые, по его мнению, выдавали желаемое за действительное.
"Дружный хор пропагандистов (нецензурно, - ред.) расписывал, что враг бежит. За Путина, за веру, мы грянем громкое ура", - сокрушается российский террорист.
Он также напомнил о недавней катастрофе российских захватчиков под Киевом.
"Мы уже давно не в Киеве и не в Гостомеле, который залит кровью нашего спецназа", - истерит бывший предводитель донецких боевиков.
"В таких условиях мы не то, что специальную военную операцию проиграем (нецензурно, - ред.), мы ее уже проиграли (нецензурно, - ред.). мы и войну проиграем", - добавил Гиркин.
Напомним, ранее Гиркин заявил о том, что провал российских оккупантов на юге Украины нивелировать проблематично из-за отсутствия ключевого ресурса – пехотных войск,
Ранее сообщалось о том, что Игорь Гиркин был якобы задержан в Крыму. При этом он пытался отправиться на войну против Украины с поддельным паспортом на имя Сергея Рунова. Еще в Сеть попало его фото, на котором он уже без своих усов.
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