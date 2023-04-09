Войска РФ вырыли окоп в 70 км в Запорожской области: в ВСУ объяснили действия врага

Оккупанты страны-агрессора России усиленно минируют строят оборонительные редуты в Запорожской области, рассказал Алексей Дмитрашковский.

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Войска России опасаются контрнаступления ВСУ - Дмитрашковский / Коллаж 93-я ОМБр, Минобороны РФ

Вражеские войска государства-оккупанта России действительно вырыли в Запорожской области окоп протяженностью 70 километров. Причиной таких действий является страх контрнаступления сил обороны Украины. Россияне строят оборонительные редуты и усиленно минируют территорию. Об этом заявил представитель Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что российские войска боятся украинского контрнаступления, поэтому вырыли такой большой окоп.

Кроме того, они продолжают строить оборонительные сооружения.

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"Это из-за страха контрнаступления. Именно поэтому они так обустраивают свои позиции, строят фортификацию", - отметил Дмитрашковский.

По словам представителя ВСУ, также оккупанты усиленно минируют территорию. Неизвестно, составляют ли россияне карты минных полей, чтобы потом можно было провести разминирование.

Оккупанты России в Запорожской области вырыли огромный окоп

Центр журналистский расследований 7 апреля сообщил, что российские войска в Запорожской области соорудили окоп протяженностью более 70 километров. К такому выводу пришли журналисты после того как изучили спутниковые снимки Sentinel-2.

Так они акцентировали внимание на трех точках укрепрайона: на западе – в окрестностях Семеновки, которая находится где-то в 9 километрах от центра Мелитополя. На востоке – в поле за пределами Мариновки Приморского района, расположенной к северо-западу от Бердянска.

Журналисты выяснили, что оккупанты начали строить свою оборону в начале сентября прошлого года. Они начали рыть траншеи одновременно и с двух направлений. Уже 18 октября завершились работы по сооружению укрепрайона.

Окоп в Запорожской области / фото со спутника Sentinel-2 04.04.2023

Протяженность укрепрайона оккупантов – 70 километров.

В Центре подчеркнули, что данная линия – далеко не один рубеж укреплений врага в Запорожской области.

Смотрите видео ТСН - как ВСУ подготовились к контрнаступлению

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