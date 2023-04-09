Войска РФ вырыли окоп в 70 км в Запорожской области: в ВСУ объяснили действия врага

Вражеские войска государства-оккупанта России действительно вырыли в Запорожской области окоп протяженностью 70 километров. Причиной таких действий является страх контрнаступления сил обороны Украины. Россияне строят оборонительные редуты и усиленно минируют территорию. Об этом заявил представитель Таврического направления Алексей Дмитрашковский.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что российские войска боятся украинского контрнаступления, поэтому вырыли такой большой окоп.
Кроме того, они продолжают строить оборонительные сооружения.
"Это из-за страха контрнаступления. Именно поэтому они так обустраивают свои позиции, строят фортификацию", - отметил Дмитрашковский.
По словам представителя ВСУ, также оккупанты усиленно минируют территорию. Неизвестно, составляют ли россияне карты минных полей, чтобы потом можно было провести разминирование.
Оккупанты России в Запорожской области вырыли огромный окоп
Центр журналистский расследований 7 апреля сообщил, что российские войска в Запорожской области соорудили окоп протяженностью более 70 километров. К такому выводу пришли журналисты после того как изучили спутниковые снимки Sentinel-2.
Так они акцентировали внимание на трех точках укрепрайона: на западе – в окрестностях Семеновки, которая находится где-то в 9 километрах от центра Мелитополя. На востоке – в поле за пределами Мариновки Приморского района, расположенной к северо-западу от Бердянска.
Журналисты выяснили, что оккупанты начали строить свою оборону в начале сентября прошлого года. Они начали рыть траншеи одновременно и с двух направлений. Уже 18 октября завершились работы по сооружению укрепрайона.
Протяженность укрепрайона оккупантов – 70 километров.
В Центре подчеркнули, что данная линия – далеко не один рубеж укреплений врага в Запорожской области.
Смотрите видео ТСН - как ВСУ подготовились к контрнаступлению
Другие новости: