Войска России начали применять по Украине крылатые авиабомбы – Воздушные силы

Авиабомбы оккупантов РФ весом в 500 кг способны пролетать десятки километров, минуя системы противовоздушной обороны армии Украины, сказал Юрий Игнат.

Украине нужно боротьс с авиамбомбами, которые сбрасывают росскийские оккупанты - Игнат / Коллаж скриншот YouTube, Википедия

Войска страны-агрессора России стали активно применять по территории Украины крылатые авиабомбы. В прифронтовых районах враг сбрасывает взрывные устройства весом в 500 килограмм, которые способны лететь десятки километров, минуя украинские средства ПВО. Следует усилить борьбу с новой угрозой и работу по предоставлению Киеву истребителей. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что такие бомбы появляются в прифронтовой зоне почти каждый день. Украине нужно отражать угрозу.

"Это новая угроза, которая предстала перед нами: не залетая в зону поражения нашей ПВО, они сбрасывают эти бомбы. Бомбы по 500 кг летят десятки километров, напомню, у этой бомбы есть боевая часть, с этим надо что-то делать", - отметил Игнат.

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По его словам, нужны не только дополнительные системы противовоздушной обороны, но и усиление работы по предоставлению Киеву истребителей.

"(Нужно с этим бороться, - ред.) не только средствами ПВО, которые мы ждем, но все же усиливать давление и работу с западными партнерами по созданию авиационной коалиции и предоставлению Украине истребителей", - сказал представитель ВС ВСУ.

Юрий Игнат подчеркнул, что Украина хорошо знает, какой тип самолетов необходим Воздушным силам для противостояния систематическим атакам российских оккупантов. Исключительно средства ПВО не смогут закрыть все небо Украины.

Наступление России на Украину

На днях в Bloomberg рассказали о том, что агрессор Россия на фоне своих провалов на фронте решила отказаться от весеннего наступления на Украину. Вместо этого оккупанты собираются отражать контрнаступление ВСУ. Они хотят набрать 400 тысяч контрактников, чтобы попытаться перевести войну в затяжную фазу.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что оккупационная армия РФ может предпринять попытку нового наступления. Враг может масштабно атаковать в направлении Угледара Донецкой области со стороны Волновахи, Купянска Харьковской области и в районе Сватово и Кременной Луганщины со стороны Валуек Белгородской области.

Военный эксперт Олег Жданов полагает, что войска агрессора России в Украине переходят к стратегической обороне. По мнению Жданова, они еще могут атаковать на нескольких участках фронта даже пару месяцев. Но прорывов с вражеской стороны уже не будет, поскольку оккупанты исчерпали свой военный потенциал.

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Война России против Украины: