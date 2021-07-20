Впервые в истории: украинцу сообщили о подозрении в пиратстве

Судно, якобы захваченное украинцем / Офис генпрокурора

По делу о захвате судна в Индийском океане подозрении в пиратстве сообщено гражданину Украины. Это первое подозрение такого рода за всю историю страны.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, украинец получил сообщение о подозрении по факту пиратства за использование с целью получения материального вознаграждения и личной выгоды судна для захвата другого корабля. Кроме этого, в сообщении также указано о подозрении в насилии, ограблении и прочих враждебных действиях против людей, находящихся на борту захваченного судна.

"Такое преступление против мира, безопасности человечества и международного правопорядка в Украине раскрыто впервые. По данным следствия, гражданин Украины, будучи сотрудником иностранной охранной компании, предоставлял услуги по охране в опасных районах судоходства", - отметили в Офисе генпрокурора.

Речь идет о прошлогодней истории, "героем" которой стал вооруженный охранник судна попал на корабль под флагом Маршалловых островов в западной части Индийского океана и уведомил капитана, что захватывает судно и требует плыть в порт Фуджейра.

Кроме этого, он требовал деньги и размахивал винтовкой, а также "хвастался" снаряженным патронами магазином и даже выстрелил в потолок капитанского мостика.

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В связи с такими угрозами, капитан судна выполнил все требования злоумышленника.

Переговоры длились 4 дня. В судоходной компании выдали украинцу 6 тысяч долларов и таким образом судно разблокировали.

Читайте такжеВ лиссабонском аэропорту украинец умер после пыток: появилось решение судаНапомним, 10 июля в турецком порту Искендерун правоохранители задержали судно MSC CAPUCINE R, которое шло под флагом Либерии. Экипаж состоит из 24 украинцев и одного иностранца.

На следующий день капитана судна и трех его помощников арестовали - все граждане Украины. Им предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков.

Остальные члены экипажа сейчас находятся на борту судна и участвуют в расследовании в качестве свидетелей.

Посольство Украины в Турции оказывает задержанным консульскую помощь.