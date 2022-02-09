Впервые в истории в Украине вышла новая марка бензина

На АЗС появится новая марка бензина / pixabay.com

Оператор Кременчугского нефтеперерабатывающего завода частная компания "Укртатнафта" впервые в истории выпустила украинский бензин марки А-98.

Как сообщает пресс-служба компании, бензин изготовлен с октановым числом 98. Это случилось впервые в истории отечественной нефтепереработки.

"Бензин премиального качества марки А-98-Евро5-Е0 в количестве 2 тыс. тонн готов к отгрузке на АЗС. Топливо изготовлено в полном соответствии с ГСТУ 7687: 2015 и требованиями Технического регламента. Эта марка бензина соответствует жестким эксплуатационным требованиям и экологическим стандартам стран ЕС", - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ Украине продолжает дорожать топливо: чего ждать водителямТакже в компании отметили, что приготовили бензин такого высокого качества появилась благодаря технической модернизации "Укртатнафты".

Топливо в Украине

Напомним, на украинском рынке топлива продолжают подниматься оптовые цены на бензин и дизельное топливо. По итогам прошлой недели цены на мелкооптовые партии дизельного топлива в среднем выросли на 0,67 грн/л (+2,3%), а бензины – на 0,87 грн/л (+2,8%).

Также сообщалось, что розничные сети украинских АЗС с 4 по 7 февраля повысили стоимость бензина и дизельного топлива от 0,2-1,6 гривны за литр. На станциях сети "БРСМ-Нафта" бензины подорожали на 45 копеек: бензин А-92 - до 31,53 грн/л, бензин А-95 - до 32,53 грн/л. Цена дизельного топлива выросла на 55 копеек, до 31,53 грн/л.

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