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Впервые за годы независимости более половины граждан заговорили на украинском в быту

8 сентября 2021, 07:33
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Согласно результатам исследования, в 2021 году 50,8% украинцев общаются исключительно на украинском языке в быту, в 1992 году таких было 36,8%.

украинский язык
Стало известно, сколько процентов населения общается на украинском в быту / УНИАН

В Украине значительно выросло число людей, которые разговаривают в быту на украинском языке. Если в 1992 году таких было 36,8%, то в 2021-м их 50,8%.

Как свидетельствуют данные Института социологии НАН Украины, больше половины граждан (50,8%) общаются в быту на украинском языке; 27,6% - на русском языке; 21,3% - на русском и на украинском, передает Слово и дело.

Популярность русского языка значительно упала после Революции достоинства и событий на Донбассе и в Крыму. Тогда на 4,5% увеличилось количество украинцев, которые общаются в быту исключительно на украинском, а 6,7% граждан перестали использовать в быту русский.

Отмечается нестабильна динамика среди тех, кто говорит на двух языках. Здесь результаты опроса колеблются в ту или иную сторону на несколько процентов. К примеру, в 1992 году 32% опрошенных заявляли, что говорят в быту и на украинском, и на русском. Меньше всего таких людей было в 2006 году - 19,9%, а в 2015 году показатель снова вырос до 30,4%.

Читайте такжеКак отличить украинцев от русских: Ницой назвала главный признакКак сообщал Главред, советник руководителя Офиса президента и представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович после идеи о переименовании Украины в Русь-Украина выступил с предложением о переименовании украинского языка.

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Он заявил о том, что выступает за то, чтобы украинский язык также могли называть русским, поскольку он наиболее близок к языку, на котором говорили в Киевской Руси.

Напомним, в марте 2021 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что английский должен стать обязательным языком в Украине.

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