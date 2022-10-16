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"Враг будет сыпаться": в Минобороны раскрыли соотношение потерь ВСУ и оккупантов

16 октября 2022, 17:00

Вскоре российская армия может психологически "сыпаться", рассказала замминистра обороны Анна Маляр.

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Анна Маляр рассказала о потерях ВСУ и армии РФ / unm.org.ua/Минобороны Украины

О потерях украинской армии в войне с российскими оккупантами рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее данным, соотношение потерь украинских защитников и российских оккупантов составляет около 1 до 6,5. Такие цифры она привела в своей публикации в Facebook со ссылкой на командующего ОК "Юг" генерал-майора Андрея Ковальчука.

По словам генерал-майора, критический предел соотношения потерь - 1 к 8. Он отметил, что после этого российская армия будет психологически "сыпаться", рассказала замминистра обороны.

Украинский военачальник убежден, что оккупанты уже в достаточно сложной ситуации на юге, но расслабляться еще не время, сообщила Маляр.

"Напротив - надо собрать всю нашу силу и мощь и выжимать российскую армию с нашей земли", - добавила Маляр.

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/ Facebook А.Маляр

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов рассказал о соотношении потерь украинских защитников и российских оккупантов.

По его данным, если брать в соотношении с армией РФ, то потери оккупантов в 9-10 раз больше. Даже несмотря на то, что они пребывают в удобной позиции – обороне.

До того сообщалось о том, что у российских захватчиков началась настоящая паника после серии точных ударов ВСУ.

Один из российских оккупантов пожаловался свой жене, что в результате ударов ВСУ уничтожена база с топливом и техникой.

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