Враг перебрасывает "Искандеры" к границе Украины со стороны Беларуси – Генштаб ВСУ / Фото Минобороны РФ

К украинской границе со стороны Беларуси подвозят вражеские "Искандеры". Также оккупанты проводят воздушную разведку вблизи границы.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в сводке по итогам 32-х суток героического противостояния защитников Украины оккупантам. Отмечается, что остается большая вероятность того, что РФ может привлечь к войне против Украины военные силы Республики Беларусь.

"На Волынском направлении остается высокой вероятность привлечения вооруженных сил республики беларусь к агрессии против Украины. Продолжается ведение воздушной разведки на направлениях Ковель, Вараш, Сарны. Фиксируется подвоз автомобильным транспортом в район населенного пункта Калинковичи ракет к ОТРК "Искандер-М", – сообщают в Генштабе ВСУ.

Также противник продолжает стягивать дополнительные подразделения из состава тихоокеанского флота и западного военного округа. Однако при этом очень уменьшилась интенсивность перевозок из глубины территории РФ.

Враг не проводил активных наступательных действий на Полесском направлении. Те подразделения, которые понесли сильные потери, оккупанты отводят на территорию Беларуси для восстановления боеспособности.

"Так, отмечается выведение с территории Киевской области на территорию республики беларусь до 2-х БТГр из состава 106-й воздушно-десантной дивизии", – отмечается в сообщении.

Подразделения, которые потерпели потери, оккупанты отводят и на Слобожанском направлении. Так, в полном объеме вывели из Украины на территорию России одну из БТГр из состава 1-й танковой армии врага.

"Вооруженные силы Украины продолжают наносить значительные потери врагу. По имеющейся информации, в течение последних пяти суток до военных гарнизонов Нижегородской области привезено около 600 тел погибших на территории Украины военнослужащих, большинство из которых проходили службу в 47-й танковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа", – добавили в Генштабе.

Напомним, вечером 27 марта РФ нанесла новые ракетные удары по Украине. Взрывы были слышны в Луцке, Харькове, а также в Житомирской и Киевской областях.

Также сообщалось, что оккупанты в воскресенье, 27 марта, оставили Славутич. Сейчас в городе их нет. Об этом сказал мэр города Юрий Фомичев.

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