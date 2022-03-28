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"Если они нервничают, то мы все правильно делаем": Зеленский отреагировал на запрет его интервью в РФ

28 марта 2022, 01:05

Россия изображает себя глобальным игроком, однако боится публикации разговора украинского президента с журналистами, заявил Зеленский.

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Зеленский отреагировал на запрет его интервью в РФ / Reuters

Запрет Роскомнадзора публиковать интервью президента Украины росСМИ лишь показывает, что Украина всё правильно делает.

Руководство России нервничает, ведь видит, что у их граждан возникает все больше вопросов по ситуации, которая сейчас складывается в РФ. Так прокомментировал запрет на публикацию его интервью в РФ президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

Он отметил, что Россия уничтожила свободу слова в своем государстве, и сейчас пытается разрушить соседнее государство.

"Изображают себя глобальным игроком, а сами при этом боятся относительно короткого разговора с несколькими журналистами. Что ж, если такая реакция, значит мы всё правильно делаем. Значит они нервничают. Видимо, увидели, что у их граждан возникает всё больше вопросов к положению дел в их государстве", – сказал Владимир Зеленский.

Ранее на такой запрет отреагировал советник главы ОП Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что Россия, очевидно, хочет быть изгоем.

"Иначе нельзя оценить нелепость решения главного российского цензора – Роскомнадзора –который ультимативно требует от нескольких российских СМИ не публиковать двухчасовое интервью Владимира Зеленского. Интервью, в котором подробно исследованы причины варварской войны, затеянной РФ против Украины. И сказано, к каким катастрофическим последствиям это приведет именно Россию. Само собой поведение Роскомнадзора, как минимум, выглядит феерически трусливо и позорно", – написал он в Telegram.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал о "диком" отношении РФ к своим погибшим. Он отметил, что Украина уже не раз обращалась к России, чтобы та забрала с украинской земли тела своих мертвых военных – но Кремль отказывается.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский дал интервью ряду российских средств массовой информации. В России после этого закатили истерику и запретили публиковать это интервью, пригрозив последствиями.

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