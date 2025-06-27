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"Время двигаться вперед": в ЕС сделали важное заявление о членстве Украины

Анна Ярославская
27 июня 2025, 06:49
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Урсула фон дер Ляйен отметила решимость Украины на пути реформ, несмотря на постоянные российские обстрелы.
Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта,
Лидеры ЕС поддержали открытие переговоров о вступлении Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ОП

Главное:

  • Еврокомиссия поддерживает открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины
  • Евросоюз выделил 1 млрд евро на поддержку украинской оборонной промышленности
  • В 2025 году Украине должны передать 2 миллиона артиллерийских снарядов

Президент Европейского Совета Антониу Кошта и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявили о решительной поддержке Украины на ее пути к членству в Европейском Союзе.

Во время совместной пресс-конференции по итогам заседания Европейского Совета в Брюсселе, президент Евросовета подчеркнул, что безопасность Украины неотделима от безопасности всей Европы.

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По его словам, цель Евросоюза – достижение справедливого и прочного мира путем поддержки украинских реформ и создания предпосылок для вступления Украины в ЕС.

"Несмотря на невероятно сложные обстоятельства, украинское правительство проводит реформы впечатляющими темпами. Поэтому сейчас настало время активизировать нашу работу и продвигаться по пути вступления в Европейский Союз", - сказал Кошта.

Президент Еврокомиссии отметила решимость Украины на пути реформ, несмотря на постоянные российские обстрелы.

"Под непрерывным огнем Украина принимает одну реформу за другой. Именно поэтому Еврокомиссия поддерживает открытие первого кластера переговоров. Украина выполнила свою задачу – теперь должны действовать и мы. Ведь процесс вступления основан на заслугах. А Украина заслуживает двигаться вперед", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии заявила, что с - за счет доходов от замороженных активов РФ. Она также сообщила, что ЕС готов авансом предоставить Украине остаток в 11 млрд евро из кредитного пакета G7, учитывая потребность в этих средствах.

"Мы на пути к достижению цели - передать Украине 2 миллиона артиллерийских снарядов в 2025 году. И мы готовы заранее предоставить остаток в 11 миллиардов евро из кредитов G7, ведь понимаем, насколько важно Украине получить эти средства уже сейчас", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

В политическом измерении, по ее словам, ЕС продолжит давить на РФ, чтобы заставить ее к серьезному диалогу, начиная с реального прекращения огня. С этой целью уже готовится 18-й санкционный пакет, который планируют согласовать в ближайшее время.

Членство Украины в ЕС - последние новости

Как писал Главред, переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС будут официально открыты в ближайшие месяцы. Об этом заявил в апреле 2025 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Я твердо верю, что Украина станет членом ЕС сразу после завершения полномасштабной войны", - сказал он.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал ускорить процесс евроинтеграции Украины и предложил установить конкретный срок ее вступления в ЕС - 1 января 2030 года. Такое заявление он сделал во время саммита "Поддерживай Украину" (SupportUkraine), который состоялся 24 февраля.

В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что граждане страны смогут выразить свою позицию относительно вступления Украины в Европейский Союз путем голосования.

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