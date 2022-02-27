Все наши города мы отстояли - МВД

Взрыв нефтебазы в Василькове и подрыв газопровода в Харькове не смогли деморализировать украискую армию.
Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко рассказал про текущую ситуацию в украинских городах.
Чиновник отметил, что украинской армии удается держать оборону городов и противостоять ДРГ.
"Враг старался прорваться в наши города. Но город Киев, город Чернигов, город Мариуполь, город Харьков находится полностью под украинским контролем. Несмотря на то, что Россияне ссылают свои ДРГ, и они начинают стрелять в критическую инфраструктуру, все наши города мы отстояли", – сообщает Министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.
Он отметил, что российские оккупанты разрушили нефтебазу в Василькове и попали в газопровод в Харькове, однако ВСУ отбило все атаки.
Ранее Главред сообщал, что в Харьков прорвалась колонна российской техники. Легкая военная техника прорвалась, в том числе, и в центральную часть города.
Также мы писали, что Новая Каховка в Херсонской области полностью попала под контроль российских оккупантов по состоянию на утро 27 февраля 2022 года.
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